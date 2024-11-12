Şehzadeler Belediyesi\'nden Kurşunlu Han İle İlgili Açıklama

Politika

Şehzadeler Belediyesi, el sanatları kurslarının verdiği Kurşunlu Han'la ilgili alkollü mekanlara ruhsat verilecek iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir durumun söz konusu olmadığını açıkladı.

Şehzadeler Belediyesinden yapılan açıklamada, "Halk Eğitim Merkezi, tasarruf tedbirleri gerekçesiyle kursları kapatma yönünde karar almış ve tekrar açılmayacağını bildirdiği için Kurşunlu Han'da verilmekte olan kurslarımız durdurulmuş ve uzun bur süredir kurs verilememektedir. Kurslar durdurulduğu için Kurşunlu Han'daki dükkanların tadilat, su, elektrik tesisatlarının bakımı, boya ve badana işlerinin yapılabilmesi yönünde karar alınmış ve dükkanı kullanan vatandaşlarımıza odaların 10 gün içinde boşaltılması için tebligat gönderilmiştir. Şehzadeler Belediyesi'ni aldığımızdan bu yana yaptığımız çeşitli etkinliklerle Kurşunlu Han'ı aktif hale getirmek için elimizden gelen çalışmaları yaptık. Kurşunlu Han'ı kurs açılmıyor diye kaderine de terk etmeyeceğiz. Görüşmeleri devam eden AB fonları ile Emek Atölyeleri Projemizi önümüzdeki süreçte hayata geçirecek, burada bulunan dükkanlarımızda meslek edinme kursları açarak, vatandaşlarımıza hem meslek hem de istihdam imkanları sağlayacağız. Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile yapılmış olan protokol gereği Kurşunlu Han'a alkol ruhsatı verilmesi durumu kesinlikle söz konusu değildir. Bu işten fayda sağlamaya çalışan bir grup, öğretmen ve kursiyerleri belediyemize yönelik provoke etmeye çalışmaktadır. Bu şekilde yalan ve asılsız haberlerin yapılması durumunda hukuki haklarımızı kullanacağımızı kamuoyuna duyurur, saygılarımızı sunarız." ifadelerine yer verildi. - MANİSA