Selahattin Demirtaş\'tan PKK\'nın silah bırakmasının ardından dikkat çeken mesaj

HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından "'Barışın kaybedeni olmaz' demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak" mesajını paylaştı.

Geçtiğimiz Ekim ayında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hamlesiyle başlayan terörsüz Türkiye sürecinde tarihi bir gelişme yaşandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ SİLAHLARI YAKTI

Terör örgütü PKK mensubu bir grup, Irak'ın Süleymaniye kenti yolu üzerinde bulunan Casena Dağı eteklerinde silahlarını yaktı.

Düzenlenen törende DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ile Tuncer Bakırhan ve Ahmet Türk'ün yanı sıra DEM Parti milletvekilleri, bazı siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri de hazır bulundu. Teröristlerin silah bıraktığı programı basın mensupları da takip etti. Alanda Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel Yönetimi temsilcileri de gözlemci olarak yer aldı.

DEMİRTAŞ'TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Yaşanan gelişmenin ardından çok sayıda siyasetçi ilk değerlendirmelerini yaparken; Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş da sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Sırrı Süreyya Önder'in fotoğrafını da paylaşan Demirtaş, "'Barışın kaybedeni olmaz' demişti, değerli Sırrı Süreyya. Evet, bugün senin de yüreğini koyduğun çabaların ilk meyvesini aldık. Kaybeden olmadı, olmayacak. Hayırlı, uğurlu olsun. Emeği geçen herkese selam ve teşekkürlerimle" diye yazdı.