Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü olarak atandı

Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç'un Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü (Muhtarlık İşleri Şube Müdürü) olarak atandığı öğrenildi. Akkoç'un başkan yardımcılığı görevinin de devam edeceği öğrenildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü Önder Baştürk'ün görevini tamamlamasının ardından Selendi İlçe Koordinatörlüğü görevine Selendi Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Akkoç atandı. Akkoç'un aynı zamanda Başkan Yardımcısı olarak görevine de devam edeceği bildirildi.

Aşkın Akkoç, 1977 yılı Selendi'de doğdu. İlk ve ortaokulu Selendi'de tamamlayan Akkoç, Torbalı Sağlık Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okudu. Akkoç, 2001 yılında Ünye Toplum Sağlığı Merkezi'nde göreve başladı. 2004 yılında Selendi Toplum Sağlığı Merkezi'ne atanan Aşkın Akkoç, bir süre vekaleten yürüttüğü Devlet Hastanesi Müdürlüğü görevine 2012 yılında asaleten atandı. Bu görevini yürütürken Selendi Belediye Başkan Yardımcılığı görevine atanan 1 çocuk babası Aşkın Akkoç, Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi İlçe Koordinatörü olarak atandı. Yeni görevine başlayan Akkoç yaptığı ilk açıklamada, "Selendi ilçemizi devletle vatandaşı buluşturan, daima halkımız ile birlikte 24 saat beraber olabilen halkımızın sıkıntılarına çare olan, eksiklerin giderilmesi konusunda gerekli çalışmayı yapan, Selendililere eşit hizmet etmek ve bu doğrultuda parti ayrımı yapmadan eşit hizmet etmek için gece gündüz çalışarak iki görevimizi en iyi şekilde yürüteceğiz." dedi. - MANİSA