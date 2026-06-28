Selmanoğlu: Kerbela ortak acımızdır - Son Dakika
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Selmanoğlu: Kerbela ortak acımızdır

Selmanoğlu: Kerbela ortak acımızdır
28.06.2026 18:24
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AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, Muharrem ayı ve Aşure Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde kardeşlik ve dayanışma vurgusu yaparak, Kerbela'nın tüm Müslümanların ortak acısı olduğunu söyledi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, "Muharrem ayı sabrın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin adıdır. Kerbela ise yalnızca bir mezhebin, yalnızca bir topluluğun değil, vicdan sahibi her Müslüman'ın ortak acısıdır" dedi.

AK Parti Elazığ İl Başkanı Sencer Selmanoğlu, gün boyunca muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen çeşitli etkinliklere katıldı. İlk olarak Sarıçubuk köyü, Ehl-i Beyt Cemevi ve El Cem Vakfı'nda düzenlenen programlara katılan Başkan Selmanoğlu, daha sonra Ehlibeyt Cemevi tarafından düzenlenen aşure etkinliğine katıldı. Selmanoğlu, "Muharrem ayımızın, Aşure Günümüzün ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Bugün katıldığımız programlarda sadece bir aşure kazanının etrafında toplanmadık. Bugün gönüllerimizi birleştirmek, kardeşliğimizi pekiştirmek ve ortak değerlerimizi yeniden hatırlamak için bir araya geldik. Muharrem ayı sabrın, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşliğin adıdır. Kerbela ise yalnızca bir mezhebin, yalnızca bir topluluğun değil, vicdan sahibi her Müslüman'ın ortak acısıdır. Hz. Hüseyin Efendimiz ve Kerbela şehitleri bize adaletin, hakkın, onurun ve dik duruşun sembolü olmuştur. Hep söylüyoruz, 'Kerbela'yı doğru anlamak, ayrışmayı değil kardeşliği büyütmektir. Biz de bugün tam bunun için bir araya geldik. Çünkü biz biliyoruz ki, Alevisiyle, Sunisiyle, Türküyle, Kürdüyle, Zazasıyla ve Çerkeziyle bu millet asırlardır aynı ezana kulak vermiş, aynı bayrağın altında yaşamış, aynı toprağa omuz omuza emek vermiş büyük bir ailedir. Bizim birbirimizden başka gidecek yerimiz yoktur. Birliğimiz en büyük gücümüzdür. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yıllardır şu çağrıyı yapıyor; 'Gelin canlar bir olalım.' İşte bugün bu çağrının en güzel karşılığını Elazığ'ımızda görüyoruz. Bir sofrayı paylaşmanın, bir lokmayı bölüşmenin, bir duaya birlikte amin demenin bereketini yaşıyoruz" ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Muharrem Ayı, AK Parti, Etkinlik, Politika, Elazığ, Son Dakika

Son Dakika Politika Selmanoğlu: Kerbela ortak acımızdır - Son Dakika

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