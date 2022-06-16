Selvi Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlıaka'dan, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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Selvi Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlıaka'dan, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti

16.06.2022 09:45
Selvi Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlıaka'dan, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit’in ailesini ziyaret etti, taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak yaşamını yitiren CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ailesini ziyaret etti, taziye dileklerini iletti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ve CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka; Ankara'da Tatlar Deresi'nin taşması sonucu sel sularına kapılarak hayatını kaybeden CHP Mamak İlçe Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlkay Yiğit'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Heyete, Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayfer Ayaz da eşlik etti.

Yiğit'in evinin önünde kurulan taziye çadırında karşılanan heyet; Yiğit'in annesi Melahat Yiğit, babası Fatih Yiğit ve kardeşinin yanı sıra anneannesi, babaannesi, dedesi, dayısı ve yengesine de başsağlığı dileklerini iletti.

İlkay Yiğit'in annesi Melahat Yiğit, Kılıçdaroğlu ve Nazlıaka'nın elini tutarak; "İlkay'ım güler yüzüyle herkese kendini sevdirirdi. Kimseye kötülüğü dokunmayan, hakkaniyetli bir çocuktu. İlkay olmadan nasıl yaşarız…" sözleriyle acısını paylaştı.

"ALLAH KİMSEYİ EVLAT ACISIYLA SINAMASIN"

Selvi Kılıçdaroğlu, annenin acısını derinden hissettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Her ölüm erken ölümdür' derler ama İlkay henüz gencecikti… Daha önünde görecek güzel günleri vardı. Sel felaketinde yaşamını yitirdiği haberini duyduğumda çok üzüldüm. Birkaç etkinlikte kendisini görme ve tanıma şansım olmuştu. O'nu güler yüzüyle hatırlayacağım. Sizin bir anne olarak yaşadığınız acının ise tarifi olamaz. Allah kimseyi evlat acısıyla sınamasın."

"İLKAY MÜCADELEMİZDE YAŞAYACAK"

Aylin Nazlıaka; İlkay Yiğit ile birçok eylem ve etkinlikte birlikte olduklarını söyleyerek, "Bir anne olarak yüreğime düşen acıyı anlatacak kelime bulamıyorum. Gelecek güzel günlere ilişkin İlkay ile yaptığımız umut dolu sohbetler dün gibi… Bu ülkede hakkı, hukuku ve adaleti sağlamak inancıyla hareket eden, memleketimizi karanlıktan aydınlık yarınlara kavuşturmak için mücadele eden İlkay'ı asla unutmayacağız. İlkay mücadelemizde yaşayacak" dedi.

"İLKAY'IN AİLESİNE DESTEĞE GİDERKEN ÖLÜM HABERİNİ ALDIM"

Heyet, taziyenin ardından Mamak Kadın Kolları yöneticisi Hilal Ulupınar'a da taziye ziyaretinde bulundu. Ağabeyi Ali Ekber Ulupınar'ı kalp krizinde kaybetmenin üzüntüsünü anlatan Ulupınar, "İlkay'ın acı haberini aldığımda ailesine gitmek üzere evden çıktım. Yolda ağabeyimin acı haberini aldım. Ağabeyimin ansızın ölümü bizi kahretti elbette ama İlkay'ın acısı bambaşka oldu. Allah acıyı acıyla hafifletmesin. Çok üzgünüz. Mamak örgütü olarak derinden sarsıldık" dedi.

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Kaynak: ANKA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Selvi Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlıaka'dan, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Selvi Kılıçdaroğlu ve Aylin Nazlıaka'dan, CHP Mamak Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Yiğit'in Ailesine Taziye Ziyareti - Son Dakika
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