Şenoba Belediye Başkanı Babat\'tan 2025 Yılına Umutlu Mesaj

Politika

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat, 2025 yılına umutla girdiklerini söyledi.

Başkan Babat, geride kalan yıl boyunca hayata geçirilen projelere dikkat çekerek, yeni yılda daha pek çok projeyi hayata geçireceklerini belirtti. Babat, "2024 yılını geride bırakırken, 2025 yılına umut, heyecan ve kararlılıkla giriyoruz. Geçtiğimiz yıl, sizlerin katkılarıyla Şenoba için birçok önemli projeyi başarıyla hayata geçirdik. Bu süreçte daha güzel bir Şenoba inşa etmek için hep birlikte omuz omuza verdik. Yeni yılda da aynı azim ve kararlılıkla ilerleyeceğiz. Eğitimden sosyal hizmetlere, çevre düzenlemelerinden gençlerimize yönelik projelere kadar her alanda beldemizin kalkınması için var gücümüzle çalışacağımızı özellikle belirtiyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın daha iyi bir geleceğe sahip olmaları için hizmet etmeye devam edeceğiz. 2025 yılının, Şenoba, bölgemize ve ülkemize barış, huzur, sağlık ve mutluluk getirmesini temenni ediyor; siz değerli halkımıza ve ailelerinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - ŞIRNAK