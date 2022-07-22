Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop , Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu 'nu makamlarında ziyaret etti. Kesimoğlu, Şentop'a 'Basında Atatürk' adlı kitap hediye etti. Şentop, daha sonra esnafı ziyaret ederek, kahvehanede vatandaşla bir araya geldi.

Kaynak: DHA

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