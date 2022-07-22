Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2) - Son Dakika
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Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2)

22.07.2022 16:38
Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2)

ESNAFI ZİYARET ETTİTBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamlarında ziyaret etti.

ESNAFI ZİYARET ETTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen 7'nci Bölgesel Kalkınma Toplantısı'nın ardından Kırklareli Valisi Birol Ekici ile Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu makamlarında ziyaret etti. Kesimoğlu, Şentop'a 'Basında Atatürk' adlı kitap hediye etti. Şentop, daha sonra esnafı ziyaret ederek, kahvehanede vatandaşla bir araya geldi.


YORUMLAR
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Türkiye salgında 154 ülkeye yardımda bulundu Türkiye salgında 154 ülkeye yardımda bulundu TBMM Başkanı Şentop, 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nda konuştu: (2) TBMM Başkanı Şentop, 'Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma Toplantıları'nda konuştu: (2)
Kaynak: DHA

Mehmet Siyam Kesimoğlu, Mustafa Şentop, Kırklareli, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şentop: Avrupa göçmenlere kapılarını kapattı, öldürmek dahil her türlü eylemi yaptı (2) - Son Dakika
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