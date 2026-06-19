Şerif ve Selman Telefon Görüşmesinde Barışı Konuştu

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde bölgesel barış ve istikrar konularını ele aldı.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Pakistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre iki lider, bölgede kalıcı barışın sağlanmasına yönelik taahhütlerini yineledi. Selman, ABD-İran arasındaki mutabakat zaptının imzalanmasında oynadığı rol nedeniyle Pakistan'a övgülerini iletti. Selman ayrıca, Başbakan Şahbaz Şerif ve Pakistan Genelkurmay Başkanı General Asim Munir'in bölgesel barış ve istikrarın ilerletilmesine yönelik çabalarını takdir etti.

Şerif ise yaptığı açıklamasında, Selman'ın liderliği ile Suudi Arabistan'ın bölgesel barış ve istikrara yönelik kararlı desteğinin süreç boyunca "önemli bir rehber" olduğunu söyledi. Pakistan Başbakanı ayrıca, söz konusu mutabakat zaptının imzalanması nedeniyle Veliaht Prens'i tebrik ettiğini ifade etti.

Şerif, tarafların müzakerelerin bir sonraki aşamasının diyalog, diplomasi ve barış sürecini baltalayabilecek girişimlere karşı dikkatli olunması ilkeleri doğrultusunda sürdürülmesi konusunda mutabık kaldığını kaydetti.

Açıklamada, Pakistan ile Suudi Arabistan arasında geçtiğimiz yıl Eylül ayında imzalanan Stratejik Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın, taraflardan birine yönelik saldırının her iki ülkeye yönelik bir saldırı olarak değerlendirilmesini öngördüğü hatırlatıldı.

İkili ilişkilerin mevcut durumundan duyduğu memnuniyeti dile getiren Şerif, iki ülkenin Selman'ın himayesinde hazırlanan kapsamlı ekonomik paketi sonuçlandırarak imzalamaya hazır olduğunu söyledi. Şerif ayrıca Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ı uygun bir tarihte Pakistan'a resmi ziyarette bulunmaya davet etti.

Açıklamaya göre iki lider, gelecek dönemde yakın koordinasyonu sürdürme konusunda da görüş birliğine vardı. - İSLAMABAD