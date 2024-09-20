Seyitgazi\'de Gaziler Günü Töreni

Politika

19 Eylül Gaziler Günü Seyitgazi'de düzenlenen törenle kutlandı. Gazileri misafir eden Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak; "Bu toprakları vatan kılan kahramanlarımızın Gaziler Günü'nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.

19 Eylül Gaziler Günü, Seyitgazi Atatürk Meydanı'nda Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe'nin Atatürk Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Gazi ve şehit yakınlarını, Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe Seyit Battal Gazi Külliyesi Seyir Terasında misafir etti. Seyitgazi Kaymakamlığının öncülüğündeki ev sahipliğindeki programa Seyitgazi Kaymakamı Recep Ali Çolak ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, gaziler, şehit aileleri ve kurum amirleri katıldı. - ESKİŞEHİR