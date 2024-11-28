Sheinbaum\'dan Trump\'a Göç Yalanlaması

Politika

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın dün yaptığı "(Sheinbaum) ABD'ye göçü durdurmayı kabul etti" açıklamasını yalanlayarak, "Meksika'nın tutumunun sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmak olduğunu yineliyoruz" dedi.

ABD ile Meksika arasında "göç" krizi devam ediyor. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı "(Sheinbaum) Meksika üzerinden ABD'ye göçü durdurmayı ve güney sınırımızı etkin bir şekilde kapatmayı kabul etti" açıklamasını yalanladı. Sheinbaum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trump ile "mükemmel" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, "Meksika'nın göç olgusuna ilişkin stratejisini ele aldık ve göçmen karavanlarının kuzey sınırına gelmediğini, çünkü Meksika'da bakıldıklarını paylaştım" dedi.

Meksika'nın insan haklarına saygı göstererek göç olgusunu ele almak için izlediği kapsamlı stratejiyi Trump'a açıkladığını kaydeden Sheinbaum, "Meksika'nın tutumunun sınırları kapatmak değil, hükümetler ve halklar arasında köprüler kurmak olduğunu yineliyoruz" ifadelerini kullandı.

Sheinbaum ayrıca dün düzenlenen basın toplantısında, ABD'nin ticaret savaşını tetiklemesi halinde misilleme yapma sözü vererek, "Eğer ABD'nin gümrük vergileri olursa, Meksika da gümrük vergilerini artıracaktır" dedi.

Devlet Başkanı Sheinbaum'a basın toplantısında eşlik eden Meksika Ekonomi Bakanı Marcelo Ebrard ise, Trump'ın önerdiği vergiler için, "Bu ayağa sıkılmış bir kurşun" açıklamasını yaptı.

Trump'a "gümrük vergisi" tepkisi

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, salı günü yaptığı açıklamada, göreve başladığında Meksika ve Kanada'dan gelen tüm ürünlere yüzde 25, Çin'den gelen ürünlere ise ilave yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını açıklamıştı. Meksika Devlet Başkanı Sheinbaum, Trump'ın kararına tepki göstererek, bunun iki ülkenin ekonomisini olumsuz etkileyeceğini belirtmişti. Trump dün ise Sheinbaum ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından sosyal medya platformu Truth Social'dan "Meksika, derhal geçerli olmak üzere insanların güney sınırımıza gitmesini durduracak. ABD'nin yasadışı işgalini durdurmak için uzun bir yol kat edecektir. Teşekkürler" açıklamasını yapmıştı.

Trump'ın "göçmen" meselesi

Trump, seçimlerden önce düzensiz göç sorununa dikkat çekmek için Meksika sınırını ziyaret etmiş, seçimleri kazanması halinde başkanlığı döneminde Meksika sınırına inşa edilmeye başlanan duvarı tamamlama sözü vermişti. Trump, ikinci döneminde uyuşturucu kaçakçılarına daha ağır cezalar verilmesi için çalışacağını ve düzensiz göçmenlere karşı tarihin en büyük sınır dışı etme operasyonunu başlatacağını da söylemişti. - MEXİCO CİTY