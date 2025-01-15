Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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Politika

Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi

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TBMM Milli Savunma Komisyonu, Siber Güvenlik Kanun teklifini kabul ederek Siber Güvenlik Kurulu'nu ihdas etti. Teklif, siber güvenliğin sağlanmasına yönelik ilkeleri ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın görevlerini belirliyor.

15.01.2025 18:29  Güncelleme: 21:23
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TBMM Milli Savunma Komisyonu, Hulusi Akar başkanlığınsa Siber Güvenlik Kanun teklifini görüşmek üzere toplandı. Görüşmelerin sonunda teklif kabul edildi. Teklif edilen maddelere göre Siber Güvenlik Kurulu ihdas ediliyor. Siber güvenliğin sağlanmasında temel ilkeler belirleniyor.

GÖREVLER BELİRLENDİ

Teklife göre, Siber Güvenlik Başkanlığı görevleri belirleniyor. Başkanlığın yetki, görev ve sorumlulukları açıklanıyor. Siber Güvenlik Başkanlığı, siber güvenlik alanında faaliyet gösterenlerin uyması gereken usul ve esasları da düzenleyecek. Kamu kurum ve kuruluşları ile kritik kamu hizmetlerinin siber güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli altyapıları kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek ve kamu kurum ve kuruluşlarına güvenli sistem ve altyapılar üzerinden barındırma hizmeti sunmak veya sunulmasını sağlamak, bu faaliyetlere yönelik uygulama usul ve esaslar, Siber Güvenlik Başkanlığı tarafından belirlenecek. Siber güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalarda öncelikle yerli ve milli ürünler tercih edilecek.

Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi
Kaynak: İHA

Siber Güvenlik Başkanlığı, Teknoloji, Politika, Güvenlik, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Siber Güvenlik Kanun Teklifi kabul edildi - Son Dakika
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