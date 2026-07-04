Sigaraya Karşı Toplumsal Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sigaraya Karşı Toplumsal Mücadele

Sigaraya Karşı Toplumsal Mücadele
04.07.2026 17:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanı Memişoğlu, sigaranın tehlikelerine dikkat çekerek toplumsal mücadele gerektiğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sigara akciğer kanserinde Türkiye'yi dünyada 1 numara yapmış durumda. Sigara her sene 120 bin insanımızın ölümüne sebebiyet veriyor. Sigara solunum yollarının, kalp krizlerinin, beyin kanamalarının en büyük sebebi. Bunu yasaklamak için değil, toplumla başarmak için uğraşıyoruz. Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması 840 dolar, sigara harcaması ise kişi başı bin 24 dolar. Dünyanın sigara içen ülkeleri arasında 2. sıradayız. Sigarayı bırakmak için tüm toplum olarak çabalayacağız. Biz hazırız" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti iş birliğinde hazırlanan Yeşilay Cemiyeti Genel Merkezi'nde düzenlenen Dumansız Kampüs Projesi Tanıtım Programı'na katıldı. Kötü alışkanlıklardan uzak bir Türkiye için çalıştıklarını belirten Bakan Memişoğlu, "Türkiye dünyanın en büyük 17. ekonomisine sahip. Türkiye Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 25 senede gece gündüz çalışarak bugün dünyada en önemli ülkeler arasında yer sahibi oldu. Ülkemizde bugün 10 kişiden 1 kişi bile kırsalda yaşamıyor. Hareket, beslenme ve davranış yöntemleri olarak çok farklı bir noktadayız. Sağlıkla ilgili risklerimizle iyi mücadele etmeliyiz. Gelişmiş toplumların hastalıklarından 3 şey ile karşı karşıyayız. Birincisi kilo, obezite. Beslenme alışkanlıklarınızı doğal olarak yapmazsanız risklerle karşı karşıya kalınır. Bunu yönetmemiz gerekir. Bugün Türkiye'de maalesef yüzde 61 insan normal kilonun üzerinde. Sadece yüzde 39'umuz sağlıklı bir kiloda. Bunun da yüzde 25'i aşırı kilolu. Toplumumuzun en büyük risklerinden birisi budur. Bu da birçok hastalığa sebebiyet vermektedir. İkinci büyük riskimiz de hareketsizliktir. Çünkü şehir yaşamında kırsal yaşamdan daha az hareket edilir. Toplumsal olarak sporu maalesef genellik mücadele tabanlıdır. Biz sporu mücadele etmek, kazanmak için yapıyoruz. Fakat spor sağlıklı kalmak için yapılmalıdır. Bedenimizi, kaslarımızı dinç tutacak bir hareket düzenine kavuşmalıyız. Biz spor ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmalıyız" dedi.

"Bağımlılık insana yüksek oranda zarar veriyorsa, yaşam kalitesine de zarar verir"

Dün akşam Esenlik Mevzuatı çıkardıklarını açıklayan Bakan Memişoğlu, "Bu sağlıklı yaşam için sağlık hizmeti demek. Toplumun sağlık hizmetini talep etmesi gerekiyor. Sağlıkçı sadece tedavi için talep etmemeli, sağlıklı kalmak için de sağlık istemi talep edilmeli. Daha hastalığınızı kaybetmeden sağlık talebinizi isteyin. Üçüncü risk ise maalesef bağımlılık. Bağımlılık insana yüksek oranda zarar veriyorsa, yaşam kalitesine de zarar verir. Davranışsal bağımlılık, alkol, sigara bağımlılığı insan için risktir. Bu bağımlılıklarla mücadele sadece sağlık için değil, toplumun beraber vermesi gereken bir mücadeledir. Erkeklerin yüzde 46.1'inde, kadınların yüzde 24'ünde yani toplam vatandaşımızın 3'te 1'inden fazlası sigara tütün bağımlısı. Bu mücadele milli bir mücadeledir. Sağlık mücadelesidir. Bu sebeple toplumumuzun sigarayı bırakması için özel bir çaba harcamasını rica ediyoruz. Sigara akciğer kanserinde Türkiye'yi dünyada 1 numara yapmış durumda. Sigara her sene 120 bin insanımızın ölümüne sebebiyet veriyor. Sigara solunum yollarının, kalp krizlerinin, beyin kanamalarının en büyük sebebi. Bunu yasaklamak için değil, toplumla başarmak için uğraşıyoruz. Türkiye'de kişi başı sağlık harcaması 840 dolar, sigara harcaması ise kişi başı 1024 dolar. Dünyanın sigara içen ülkeleri arasında 2. Sıradayız. Sigarayı bırakmak için tüm toplum olarak çabalayacağız. Biz hazırız" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sağlık Bakanı, Politika, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Sigaraya Karşı Toplumsal Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi Kendisini ayağından vuran saldırgana taş atarak karşılık verdi
Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı Ankara-Niğde otoyolunda otobüs devrildi: 44 yaralı
Yıkılan işhanının altından 2’nci Dünya Savaşı’ndan kalma sığınak çıktı Yıkılan işhanının altından 2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma sığınak çıktı
Fenerbahçe’de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi Fenerbahçe'de deprem etkisi yaratan Kante gelişmesi
Fenerbahçe’nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu Fenerbahçe'nin Ake için ödeyeceği bonservis belli oldu
İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu İranlı liderler Hamaney’in tabutu başında gözyaşlarına boğuldu

16:14
Vekil “Milletin içinde tayt giyiyor“ dedi, validen böyle yanıt geldi
Vekil "Milletin içinde tayt giyiyor" dedi, validen böyle yanıt geldi
16:04
Veli Ağbaba’nın yeğenine “Nüfuz Ticareti“ suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
Veli Ağbaba'nın yeğenine "Nüfuz Ticareti" suçlaması: Ahmet Can Ağbaba için tutuklama talep edildi
15:31
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
Yüzlerce kitap kullanılamaz hale geldi, esnaf isyan ediyor: Ekipler 2 saat sonra geldi
15:18
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker partisinden istifa etti
14:56
İstanbul’da zorlu gün Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
İstanbul'da zorlu gün! Ana yollar göle döndü, ünlü çarşıda hasar büyük
13:54
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
7 yaşındaki Ela diş tedavisine gitti, kalbi durdu: Anesteziden öldüğü iddia ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2026 18:04:49. #7.12#
SON DAKİKA: Sigaraya Karşı Toplumsal Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.