Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Silivri Belediye Meclis üyeleri Tan Hüseyin Kıroğlu ile Mehmet Keleş, düzenlenen törenle AK Parti'ye katıldı.

İstanbul Silivri ilçesinde CHP'den seçilen İBB ve Silivri Belediye Meclis üyeleri Mehmet Keleş ve Silivri Belediye Başkan Yardımcısı olan Tan Hüseyin Kıroğlu, AK Parti'ye katıldı. AK Parti Silivri İlçe Danışma Meclisi programında gerçekleştirilen törende Kıroğlu ve Keleş'in rozetlerini AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir taktı. Silivri'deki katılımların yanı sıra CHP Sultangazi İBB Meclis Üyesi Cansel Armutlu ve Yeni Parti Maltepe İBB Meclis Üyesi Ali Can Yiğit de ilçelerinde düzenlenen danışma meclisi programlarında AK Parti'ye katıldı.

"Bizim derdimiz İstanbul"

AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, "Bizim derdimiz İstanbul. Eser ve hizmet siyasetiyle İstanbul'umuzu hak ettiği noktaya taşımak, hemşehrilerimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Özdemir, yeni meclis üyelerine başarılar dileyerek katılımların İstanbul'a hayırlı olmasını temenni etti.