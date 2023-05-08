Sinan Oğan, olaylı Erzurum mitingi hakkında açıklama yaptı: Konvoyda benim olduğumu sanıp saldırdılar - Son Dakika
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Sinan Oğan, olaylı Erzurum mitingi hakkında açıklama yaptı: Konvoyda benim olduğumu sanıp saldırdılar

08.05.2023 09:14

14 Mayıs seçimlerinde yarışacak 4 adaydan biri olan Sinan Oğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Seçim otobüslerinin Silvan'da HDP'liler tarafından saldırıya uğradığını ifade eden Oğan, "Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralandı.

OLAYLI MİTİNG SONRASI SİNAN OĞAN'DAN PAYLAŞIM

Erzurum'daki mitingde yaşanan gerilimin yankıları sürerken 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak 4 isimden biri olan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sinan Oğan'dan Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili açıklama: Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar

"OTOBÜSÜMÜZ SALDIRI BARİKATINI YARIP GEÇTİ"

Dün Van'daki seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman'a geçmek için yola çıkan seçim otobüslerinin Silvan'da HDP'lilerin saldırısına uğradığını ifade eden Oğan, "Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara'ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti. Otobüsü Jandarma bölgesine çektik. Konvoy'da benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz" dedi.

Sinan Oğan'dan Erzurum'daki olaylı mitingle ilgili açıklama: Konvoyda benim olduğumu zannedip saldırdılar

"KEMAL BEY'İ DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAYAN HDP'Yİ DE KINAYIN"

Oğan açıklamalarına şöyle devam etti; "Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım. Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum'daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca "çekil baskısı yaratmak istiyorlar" Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP'yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP'ye de gösterin."

YORUMLAR (2)
  • Sami Göksu: Sayın oğan chp iyi parti ve yavruları yoldan çıkmış sürücüsüz araç gibi hangi park halinde araç varsa bahce duvarı varsa vurup geçiyor dilerim sizinde bu durumu gözden geçirmeniz milliyetcilik ruhunuzu kaybetmemeniz adaylıktan sakın olaki çekilmemeniz cumhur ittifakına destek olmanız bu bir 100 yıl mücadelesi bu rotasızlara kılavuzluk etmemeniz sizinde bu süreçte Allah yar ve yardımcınız olsun Cevap Yaz 2 6 Yayından Kaldır
  • sait acar: Sende kendine pay çıkarma.ağır ol ağır. Cevap Yaz 1 5 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Sinan Oğan, olaylı Erzurum mitingi hakkında açıklama yaptı: Konvoyda benim olduğumu sanıp saldırdılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sinan Oğan, olaylı Erzurum mitingi hakkında açıklama yaptı: Konvoyda benim olduğumu sanıp saldırdılar - Son Dakika
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