Sinan Oğan, olaylı Erzurum mitingi hakkında açıklama yaptı: Konvoyda benim olduğumu sanıp saldırdılar

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'da yaptığı miting sırasında 100-200 kişilik bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan çok sayıda kişi yaralandı.

OLAYLI MİTİNG SONRASI SİNAN OĞAN'DAN PAYLAŞIM

Erzurum'daki mitingde yaşanan gerilimin yankıları sürerken 14 Mayıs seçimlerinde yarışacak 4 isimden biri olan ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"OTOBÜSÜMÜZ SALDIRI BARİKATINI YARIP GEÇTİ"

Dün Van'daki seçim çalışmalarını tamamlayıp akşam üzeri Adıyaman'a geçmek için yola çıkan seçim otobüslerinin Silvan'da HDP'lilerin saldırısına uğradığını ifade eden Oğan, "Normal şartlarda son dakika karar değiştirip uçak ile Ankara'ya dönmeseydik saldırıya uğrayan konvoyda biz de olacaktık. Çok şükür can kaybı ve yaralanan yok ama seçim otobüsümüz bir miktar hasar aldı. Otobüsümüzü durdurmaya çalıştılar ancak aracımız durmayarak kurulan saldırı barikatını yarıp geçti. Otobüsü Jandarma bölgesine çektik. Konvoy'da benim olduğumu zannedip saldırıldığını düşünüyoruz" dedi.

"KEMAL BEY'İ DESTEKLEDİKLERİNİ AÇIKLAYAN HDP'Yİ DE KINAYIN"

Oğan açıklamalarına şöyle devam etti; "Ortam gerilmesin diye aslında bu saldırıyı duyurmayacaktım. Ancak bir kısmı anonim ve trol hesaplardan bir kesim Erzurum'daki provokatif eylem üzerinden bizi yargılamaya çalışıyor ve akıllarınca "çekil baskısı yaratmak istiyorlar" Sevgili Kemal Kılıçdaroğlu destekçileri madem öyle hadi buyurun Kemal beyi desteklediklerini açıklayan HDP'yi de kınayın, bu saldırıyı da kınayın, bu saldırı sonrası tepkinizi sizi destekleyen HDP'ye de gösterin."