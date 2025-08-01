Şırnak Valisi Ekici, Belediye Başkanı Yarka ile Görüştü

Şırnak Valisi Birol Ekici, il merkezinde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi almak üzere Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile görüştü.

Görüşmede, özellikle altyapı, sosyal hizmetler ve şehir planlamasına dair konular masaya yatırıldı. Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Vali Ekici'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Valimizi belediyemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Nazik ziyaretleri ve şehrimizin gelişimine sundukları destekten dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Vali Ekici ise, belediye tarafından yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, iş birliğinin artarak devam edeceğini ifade etti. - ŞIRNAK