Şırnak Valisi ve Belediye Başkanı oylarını kullandı

Politika

Şırnak Valisi Cevdet Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte Şırnak Lisesi'nde bulunan 1004 nolu sandıkta oylarını kullandı. Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, eşi Fatma Yarka ve torunları ile birlikte Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulunda oylarını kullandı.

Şırnak Valisi Cevdet Atay, eşi Elçin Atay ile birlikte Şırnak Lisesi'ne gelerek yerel seçimler için oyunu kullandı. Vali Atay, okul bahçesinde bulunan vatandaşları selamladıktan sonra, oyunu kullanmak üzere 1004 nolu sandığa geçti. Vali Atay eşi ile birlikte sandık görevlilerine nüfus cüzdanlarını verdikten sonra oylarını kullanarak seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, eşi Fatma Yarka ve torunları ile birlikte Şükrü Geliş İmam Hatip Ortaokulu'na gelerek oyunu kullandı. Başkan Yarka, okulda bulunan tüm sandıkları dolaşıp, seçimde herhangi bir aksaklık olup olmadığını sandık görevlilerine sordu. Ardından Başkan Yarka, 1085 nolu sandığa giderek, eşi Fatma Yarka ile birlikte oylarını kullandı. Oy pusulasının bulunduğu zarfı torunları ile birlikte sandığa atan Başkan Yarka seçimlerin hayırlı olmasını diledi.

Oy verme işleminin ardından gazetecilere açıklama yapan Başkan Yarka, Şırnak seçimlerinin saat 19.00 gibi belli olmasını beklediğini ifade ederek, "31 Mart Mahalli İdareler seçimleri için bugün oyumuzu kullandık. Şırnak'a, vatana ve millete hayırlı olsun. Sabahtan beri sandıkları geziyoruz. Çok güzel bir seçim. Huzurlu bir seçim, sıkıntısız bir seçim geçiriyoruz. Millet takdirini kullanacak, gördüğüm kadarıyla millet takdirini hizmetten yana kullanacak. Dün sanat sokağındaki mitingimize katılan vatandaşlarımız orada kararını vermişti. Şuanda Allah nasip ederse bugün resmi olarak sonuçlar belli olacak. ve güzel bir oy almayı düşünüyoruz, hedefliyoruz. Allah razı olsun milletimizden. Tüm ülkemizde kazasız ve belasız bir seçim olmasını temenni ediyorum. Hedefimiz Türkiye'de tekrar AK belediyeciliğin, Ak Parti'nin hizmet belediyeciliğinin kazanmasıdır" dedi. - ŞIRNAK