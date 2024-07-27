Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi 1 Ağustos'a Kadar Görüşülecek - Son Dakika
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Politika

Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi 1 Ağustos'a Kadar Görüşülecek

AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek. Bu sayede sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi, diğer önemli kanun tekliflerinin önüne çekilmiş oldu.

27.07.2024 20:19
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AK Parti Grubu'nun sunduğu ve kabul edilen önergeye göre sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören 'Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi', 1 Ağustos'a kadar görüşülecek.

AK Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na sunduğu ve kabul edilen önergeyle Genel Kurul'un gündem ve çalışma saatleri yeniden düzenlendi. Önergeye göre, sokak hayvanlarına ilişkin düzenlemeleri öngören "Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", 1 Ağustos tarihine kadar görüşülecek. Böylelikle sokak hayvanlarına ilişkin kanun teklifi; 9. Yargı Paketi, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi ve Tüketicilerin Korunması Yönelik Kanun Teklifi görüşmelerinin önüne çekildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

AK Parti, Hayvan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi 1 Ağustos'a Kadar Görüşülecek - Son Dakika

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