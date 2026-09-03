Söke Belediye Başkanı Arıkan, Aydın Valisi Varol'u makamında ziyaret etti - Son Dakika
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Söke Belediye Başkanı Arıkan, Aydın Valisi Varol'u makamında ziyaret etti

Söke Belediye Başkanı Arıkan, Aydın Valisi Varol\'u makamında ziyaret etti
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Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret ederek ilçedeki devam eden çalışmalar ve planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Başkan Arıkan, destekleri nedeniyle Vali Varol'a teşekkür etti.

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Aydın Valisi Dr. Osman Varol'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Arıkan'a, Söke Belediyesi restorasyon proje koordinatörü Mine Şavkay eşlik etti.

Gerçekleştirilen görüşmede, Söke'de devam eden çalışmalar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler ele alındı.

Ziyaretin ardından açıklamada bulunan Başkan Arıkan, Söke için yürütülen çalışmaların ilgili kurumlarla iş birliği içerisinde sürdürüldüğünü belirterek, nazik kabulü ve ilçeye yönelik destekleri nedeniyle Aydın Valisi Dr. Osman Varol'a teşekkür etti.

Görüşmede, Söke'nin ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeleri konusunda karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA

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