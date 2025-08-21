Söke Belediye Başkanı Arıkan, Yeni Projeler için Bürokrasiyi Sürdürüyor

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, belediye bürokratlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Belediye daire müdürleriyle bir araya gelen Başkan Arıkan, önümüzdeki süreçte yapılabilecek çalışmalar üzerine istişarelerde bulundu.

Toplantıda hizmetlerin daha verimli yürütülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi üzerine görüş alışverişi yapılırken, Başkan Arıkan, "Sökemize daha fazla hizmet etmeye, yeni projeler üretmeye devam edeceğiz. Sökemizin ihtiyaç duyduğu projeleri hayata geçirmek için vatandaş odaklı çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülecek" dedi. - AYDIN