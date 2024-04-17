Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan Muhtarlarla Buluştu

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan yeni dönemin ilk muhtarlar buluşmasını gerçekleştirdi. Başkan Arıkan; 31 Mart yerel seçimlerinin ardından görevlerine seçilen Söke'nin mahalle muhtarlarını, Söke Belediyesi meclis salonunda ağırladı. Toplantıda Söke Belediyesi Muhtarlar Müdürü Velittin Tekeli de bulundu.
Toplantının açılış konuşmasını Söke Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Güneyyaka Mahalle Muhtarı olan Ali Çıtak yaptı. Seçimlerin ardından tüm muhtarları bir araya getiren Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'a teşekkür ederek sözlerine başlayan Ali Çıtak; "Yeni dönemin başkanımız başta olmak üzere tüm muhtarlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bu dönemde 25 yeni muhtarımız var. Muhtarların siyaseti olmaz, hizmeti olur. Bizler halkımız ile belediyemiz başta olmak üzere diğer kurumlarla aracıyız, köprüyüz. Bu bilinçle çalışacağız. Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.
Söke'nin mücavir alanının bin kilometrelik bir alan, Söke Belediyesi'nin hizmet götürdüğü alanın diğer ilçelerden daha geniş olduğunu belirten Söke Belediyesi Muhtarlar Müdürü Velittin Tekeli, "Yeni dönemde başarılı işleri, el birliğiyle yapacağımıza inanıyorum. Müdürlüğümüz, muhtarlarımızla sürekli irtibat ve işbirliği içinde olacak" dedi.
Yeni hizmet döneminin herkese hayırlı olması dileklerini ileten Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan; "Alınmış en yüksek oyla halkımızın takdiri ile göreve seçildik. Başkan olarak geçtiğimiz 9 ayda çok iyi çalıştık, devlet aklıyla hareket ettik. Önümüzdeki süreçte de aynı tarzda çalışmaya devam edeceğiz. Ülke yönetimi, ekonomi ve dış politikadaki yanlışlar ortada. Genel siyasete ekonominin bizim için önemine temas etmek için giriyorum. Bizim gelirlerimizin kısıtlı olduğunu muhtarlarımız da bilmeli. Merkezi iktidardan belediyelere gereken para aktarılmıyor. Tüm bunlara rağmen hizmet ve proje üretiyoruz" dedi.
Başkan Arıkan; "Mahallelerimizin elbette ihtiyaçları var. Bu ihtiyaçlarda halkın geneline ve kamuya hitap eden hizmetler öncelik olmalı. Bizim sorumluluk ve görev alanımız dahilinde işleri yapmak zorunluluğumuz. Taleplerinizi, sorunlarınızı bizlere her zaman iletebilirsiniz. Biz hissiyat ve dedikodularla yönetmeyeceğiz. Hizmetin nereden geldiği önemli değil. Hizmeti nereden alabiliyorsanız diyalog halinde olun. Bazı talep ve sorunlar Büyükşehir Belediyemizi ilgilendirecektir. Büyükşehir Belediyemizle ilişkilerimiz çok güzel. İşbirliği içinde çalışıyoruz. Bu talepleri Büyükşehir birim amirlerine iletebileceğiniz gibi, bizlere de rahatlıkla iletebilirsiniz. Muhtarlar Müdürlüğümüz etkin bir şekilde çalışacak. Halkımıza hizmet için değerli muhtarlarımızla birlikte çalışacağız" diye konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından 49 Mahalle Muhtarı içinde tek kadın muhtar olan, merhum muhtar Ahmet Yöntem'in kızı Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Huriye Yöntem Malgaz'a çiçek takdim edildi. Muhtar Huriye Yöntem Malgaz'a muhtarlık rozetini Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan taktı. Söke Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Çıtak; "Daha düne kadar birlikte çalıştığımız merhum kardeşimiz Ahmet Yöntem'in kızı, aramızda tek kadın muhtar oldu. O tüm muhtarların kardeşi, hep birlikte ona destek olacağız" dedi.
Başkan Arıkan ise Fevzipaşa Mahalle Muhtarı Huriye Yöntem Malgaz'ı tebrik ederek; "Gönül isterdi ki pozitif ayrımcılık yaparak, daha fazla kadın muhtarımız seçilebilseydi. Bu anlamda başarılı olan Muhtarımızı bir kez daha kutluyorum. Başarılı olacağına inancım tam" dedi. - AYDIN
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