Söke Belediyesi İşçilerine Kurban Bayramı Öncesi Avans Ödemesi

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'dan Kurban Bayramı öncesi belediye işçilerinin hesaplarına avans ödemeleri yatırıldı.

Birçok ilçe belediyesi personel maaşlarını ödemekte zorlanırken, Söke Belediyesi'nde görev yapan işçiler bayram öncesi ödeme sevinci yaşadı. Bu durum işçilerin bayramı bir nebze olsun rahat geçirmelerini sağlayacak, hem de ilçe ekonomisine de katkı sağlayacak. Çalışanına maaşını geciktirmeden yatıran, bu anlamda örnek belediyelerden biri olmayı her zaman başaran Söke Belediyesi, bu ödemeyle bir kez daha personelinin yanında olduğunu gösterdi.

"Bizim boş laflara, iftira ve karalamalara karnımız tok" diyen Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, "Geçtiğimiz ay bazı yayın organları maaşları ödeyemediğimiz noktasında asparagas haberler yaptı. Memur ödemesinde sistemsel yaşanan bir gecikmeyi kamuoyuna yalan haberlerle aksettirmeye çalıştılar. Biz cevap verme gereği dahi duymadık. Ülkenin ekonomik durumu ortada, belediyelerin yaşadığı sıkıntılar da malum. Ancak biz bu durumda dahi mazeret üretmeden, hizmet etme gayreti içindeyiz. Tüm yanıltıcı haberlere en güzel cevabı da her zaman olduğu gibi yine icraatla veriyoruz. Bayram öncesi çalışanlarımıza yaptığımız ödemeleri personelimiz güle güle harcasın. Biz emeğin değerini biliyoruz" dedi. - AYDIN