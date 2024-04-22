Söke Belediyesi\'nde yeni dönemde görev dağılımı şekilleniyor

Politika

Başkan Dr. Mustafa İberya Arıkan ile birlikte görev yapacak Söke Belediyesi'ndeki yeni dönemin görev dağılımı şekillenmeye başladı.

Seçimler öncesinde Başkan Arıkan'ın 9 aylık hizmet süresinde Başkan Danışmanı olarak görev yapan Yağız Pullukçu; 31 Mart yerel seçimlerinde belediye meclis üyesi olarak seçilmesinin ardından, yapılan atamayla Söke Belediye Başkan Yardımcısı oldu. - AYDIN