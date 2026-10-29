Söke’de Cumhuriyet Bayramı büyük coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla Söke'de Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni düzenlendi. Söke İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törene halkın yoğun katılımı gözlenirken, güneşli havada gerçekleşen kutlama töreninde yer alan gösteriler beğeni topladı.

Tören Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın törende görevli gruplar ve halkın bayramını kutlamaları ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Cumhuriyet'in anlam ve önemini vurgulayan konuşmayı İlçe Kaymakamı Ali Akça yaptı.

Cumhuriyet'in yeni bir yönetim şekli olarak kabul edilmesine kadar tarihimize altın harflerle yazılan, büyük ve övgüye layık olayların yaşandığını belirten Kaymakam Ali Akça; "Milli Mücadele davasını şerefi bilerek, namusu ve onuru bilerek mücadele eden atalarımızın cesaret ve mücadele azmini hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız" dedi. Özellikle gençlerin tarihte yaşananları bilmesi gerektiğinin altını çizen Kaymakam Akça konuşmasında Aydın'ın Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının kendi hayatında da önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. İlk Kaymakamlık görevinde Cumhuriyet Bayramını Germencik ilçesinde kutlandığını ifade eden Akça, 100. Yıl coşkusunu Söke'de yaşadığını ve bu yıl da yine bir ilki yaşayarak Cumhuriyet Bayramının ilk kez yeni yapılan stadyumda kutlandığını hatırlattı.

Program kapsamında Şehit Emre Acar Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından şiir okunurken, Sıdıka İlkokulu öğrencileri halk oyunları gösterileriyle sahne aldı. Özel Söke Doğa Anadolu Lisesi öğrencilerinin step-aerobik gösterisi de izleyicilerden ilgi gördü.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde hazırlanan halk oyunları gösterileri ve ödül töreninin ardından konser gerçekleştirildi. Tören geçişiyle devam eden program, Cumhuriyet Bayramı coşkusunun yaşanmasının ardından sona erdi. Tören geçişince Söke Komando Birliği yine büyük alkış aldı.

Törene Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yaşar Karaoğlu, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan başta olmak üzere protokol üyeleri, askeri erkan, öğretmen ve öğrenci grupları katıldı.