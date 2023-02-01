Son dakika! Akşener, Sinan Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu alçakları bulmak senin vazifendir - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Akşener, Sinan Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu alçakları bulmak senin vazifendir

01.02.2023 11:58

Son dakika! İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sinan Ateş suikastı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulundu. Akşener, "Bu alçakları bulmak senin vazifendir. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcudur. Aksi takdirde bu kan senin de eline bulaşır. Bu zamana kadar görmezden geldin, duymazdan geldin ama artık seçim yapma vaktin geldi. Ya makamının hakkını verip bu alçaklığın karşısında dik duracaksın ya da katilerin karşısında boyun eğeceksin" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'nın göbeğinde suikasta kurban gitmesiyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrıda bulunan Akşener, "Bu zamana kadar görmezden geldin, duymazdan geldin ama artık seçim yapma vaktin geldi. Ya makamının hakkını verip bu alçaklığın karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin" diye konuştu.

Akşener'in grup toplantısındaki konuşmasından satır başları şu şekilde;

"14 Mayıs'a kadar her konuşmamda Sayın Erdoğan'a aynı soruyu soracağım. Sayın Erdoğan, 38 yaşındaki genç bir akademisyene, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı'na Ankara'nın göbeğinde kim suikast düzenledi? Sinan Ateş'e kim kıydı? Katiller nerede saklanıyor?

"SÖYLE SİNAN ATEŞ'İN KATİLLERİ NEREDE?"

Vicdana sığmayanı Türkiye'ye sığdıramazsın. Bu millet sana ne istediysen verdi, sense ucube bir sistemi başımıza bela ettin. "Ayağımda pranga var" dedin, "Tüm yetkiler benim olsun" dedin. Madem prangalardan kurtuldun söyle o zaman Sinan Ateş'in katilleri nerede? Katilleri kim saklıyor?

"DEVLET CİNAYETİ ÖRTBAS ETME YERİ DEĞİLDİR"

Sayın Erdoğan bu alçakları bulmak senin vazifendir. Adaletin yerini bulmasını sağlamak senin boynunun borcudur. Can almayı kendine hak gören alçaklar bu ülkede elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Devlet cinayeti örtbas etme yeri değildir. Devlet, vicdanını yaralama yeri değildir. Sustun, görmezden geldin. Artık üzerine düşen bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını görmezden gelmeye devam edeceksin ya üzerine gideceksin. Ya makamının hakkını verip bu alçaklık karşısında dik duracaksın ya da katillerin karşısında boyun eğeceksin. Seçimini yap Sayın Erdoğan.

"GELİNEN NOKTADA EYT'Lİ KARDEŞLERİMİZİ PRİME TAKILDILAR"

EYT kanun teklifi Meclisimize sunuldu. En başından beri EYT'li kardeşlerimizin sorununun çözümüne bir hak kaybının giderilmesi ve nesiller arası adaletin sağlanması olarak baktık. Mevcut teklifte zorunlu yaş sınırı kaldırılıyor. Bu sefer de aynı yasanın artırdığı prim ödeme gün sayısı değiştirilmiyor. İktidar kafa karıştırıcı açıklamalarla insanımızı bunun tersine inandırdı. Gelinen noktada EYT'li kardeşlerimiz prime takıldılar. Net şekilde bilgilendirmediğiniz için vatandaşlarımız borçlanmak için arabasını sattı, kredi çekti. Madem bizim çağrımız ve mücadelemizle harekete geçtiniz, çözüm önerimizi bütünüyle aldınız. Bu meseleden etkilenen bir başka kesim de staj ve çıraklık mağdurlarımız. Yazıktır, günahtır. Bu insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Bunun için de önerge verdik.

"İSRAFTA SÜPER LİGE DOĞRU GİDİYORUZ"

Erdoğan 11 yıl önce 2023 vizyonunu açıklamıştı. O zaman dolar 1 lira 75 kuruştu. Bugün o vizyonun gerçekleşeceği söylenen 2023'e girdik. Dolar 18 lira 81 kuruş. Ahmaklığa ahmak demek bile siyasi yasak nedeni oldu. Mesela Sayın Erdoğan arge harcamalarında dünyada birinci lige çıkacağımızı söylemişti. 2023'te ARGE'de amatör lige düştük. Hakkını yemeyelim, yolsuzlukta birinci lige çıktık. Süper lige doğru gidiyoruz. İsrafta süper lige doğru gidiyoruz, enflasyonda dünya şampiyonluğuna oynuyoruz."

YORUMLAR (1)
500
Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz? Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?

Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Ateş, İYİ Parti, EYT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika! Akşener, Sinan Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu alçakları bulmak senin vazifendir - Son Dakika


Son Dakika
12:14 Son Dakika: 6'lı Masa'nın mutabakat metnine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Keşke bakmaz olaydım
12:01 bin 500 liralık kazak giydiği için eleştirilen Erkan Baş sessizliğini bozdu
11:56 Rahim ve göğüs kanseriyle savaşan Nagihan Karadere "Survivor hayatımı altüst etti" diyerek gözyaşlarına boğuldu
11:52 Erkan Baş'tan bin 500 TL olduğu iddia edilen kazağına yönelik eleştirilere yanıt
11:38 Grup toplantısında korku dolu anlar! Akşener, konuşmasını kesip endişeyle olan biteni takip etti
10:55 Balıkçıların korkulu rüyası! Atlantik Okyanusu'ndan geldi, Karadeniz'de ilk kez üremeye başladı
11:36 Kamudaki 700 bin işçinin zam talebi Bakanlık yolunda
11:31 İstanbul'da iki ülkenin ardından güvenlik gerekçesiyle Almanya Başkonsolosluğu da kapatıldı
11:26 2 kanser türüyle mücadele eden Nagihan Karadere, gözyaşlarına hakim olamadı: Survivor hayatımı altüst etti
11:25 Akşener iktidara EYT çağrısında bulundu: Staj ve çıraklık mağduru insanların haklarını niye vermiyorsunuz?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2023 12:26:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Akşener, Sinan Ateş için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu alçakları bulmak senin vazifendir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement