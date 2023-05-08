Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla alakalı ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar - Son Dakika
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla alakalı ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar

08.05.2023 20:00

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Erzurum'da yapılan taşlı saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Erdoğan, "Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkartıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar." dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Erzurum'daki mitingi sırasında kalabalık bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Saldırıda mitinge katılan vatandaşlar yaralanırken, olayla ilgili 15 kişi gözaltına alındı.

"ÇAMURA YATMAYA BAŞLADILAR"

Bugün Edirne'de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde de bu saldırı vardı. İsim vermeden muhalefete yüklenen Erdoğan, "Kaybedeceklerini anladıkları için şimdiden çamura yatmaya başladılar. Bilhassa, teknolojik imkanların böylesine geliştiği dönemde artık bu numaralar bayatladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkartıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugün karşımda bambaşka bir ihtişam var. Geleceğimizin teminatı sevgili gençler sizleri muhabbetle selamlıyorum. Serhat şehrimiz Edirne'yi hasretle selamlıyorum. Bir ömür seni sevmeye az gelir Edirne. Tarih boyunca şanlı akıncılar çıkartan Edirne'nin desteği olduktan sonra biz yedi düvele meydan okuruz. Medeniyetimizin eserlerinin yeşerdiği Edirne'de şairleriyle, alimleriyle dünyaya medeniyet dersi veren Edirne'yle ruhumuzu destekledik.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar

"FETÖ'CÜLER CHP'NİN REKLAM AJANSI GİBİ ÇALIŞIYOR"

CHP miting yapıyor meydanı dolduran bölücü örgüt sempatizanları ne diyor: 'Dişe diş kana kan' diye slogan atıyor, destek açıklaması yapıyor. Edirne'de yatan 51 vatandaşımızın kanı olan Selo Kılıçdaroğlu'na destek mesajları yağdırıyor. Yurt dışına kaçan FETÖ'cüler CHP'nin reklam ajansı gibi çalışıyor. Avrupa'sından Amerika'sına her gün destek yağıyor. Bölücülere dönüp 'siz kim oluyorsunuz da oy istiyorsunuz' diyen oldu mu? Yabancı medyaya dönüp 'bizim seçimimizden size ne' diyeni gördünüz mü? FETÖ'cülere 'kesin sesinizi' diyen oldu mu?

"NEYMİŞ 300 MİLYAR DOLAR GETİRECEKMİŞ"

Kimine bakanlık sözünü vermişler, kimine cezaevlerini boşaltma sözü vermişler. Neymiş İmralı'nın kapısını kıracaklarmış, Öcalan'ı dışarı çıkaracaklarmış. Erdoğan Cumhurbaşkanlığına devam ettiği sürece biz hukuku, adaleti size teslim etmeyiz. Ekonomimizi tefecilere teslim etme sözü vermişler. Neymiş 300 milyar dolar getirecekmiş.

"BU ÜLKE BIRAKILIR MI?"

Dünkü İstanbul mitingini gördünüz. Dün 1 milyon 700 bin kişi Atatürk Havalimanı'ndaydı. Bu kadar insanı bayrak, ezan ve vatan sevgisinden başka ne getirebilir? Az önce Kırklareli'ndeydik. Kırklareli'nde 20 bin kişi vardı. Şu anda Edirne'de karşımda 25 bin kişi var. Vaat diye anlattıklarının yarısı yapılmış yarısı da saçma sapan işler olan birine bu ülke bırakılır mı?

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar

"BİZDE AİLE KURUMU KUTSAL"

AK Parti'ye, MHP'ye, Cumhur İttifakı'na LGBT girebilir mi? Çünkü bizde aile kurumu kutsal. Aile kurumumuza bu lekeyi sürdürmeyiz. 15 Temmuz gecesi benden 1,5 saat önce Kemal tankların arasından kaçırılarak belediye başkanını evine gitti. On binlerce İstanbullu orada beklerken "ben bilmiyordum" diyor, sen o kadar İstanbulluyu nasıl görmedin. Adamın hayatı yalan. Bakırköy Belediye Başkanının evinde kahvesini yudumladı. Kendi provokasyonlarıyla olay çıkarıp utanmadan şehirlerimizi karalamaya çalışıyorlar. Bu milleti kirli oyunlarına alet edemeyecekler. Sizlerden 14 Mayıs'ta sandıklara iyi sahip çıkmanızı istiyorum. Dik duruyoruz dikleşmiyoruz. İnşallah 14 Mayıs'ta yola devam edeceğiz.

"SORUNLARIN ÜSTESİNDEN YİNE BİZ GELECEĞİZ"

Önümüze çıkartılan nice engellere, tuzaklara rağmen yürüttük. Milli iradenin bileğini bükmeyin ve ekonomik tuzakları ortaya koydular. Salgından savaşa kadar küresel krizle de buluştuk. Dimdik ayakta durmayı başardık. Türkiye'nin asırlık sorunlarını nasıl biz çözüme kavuşturduysak bu sorunların üstesinden de yine biz geleceğiz. Biz yaptığımız yollarla, tünellerle, havalimanlarıyla bu özlemleri giderdik.

"TÜRKİYE MODERN DÜNYADA FARKLI BİR YERE ULAŞTI"

Türkiye 21 yıldır kazancını altyapı yatırımlarına harcadı. Türkiye modern dünyada farklı bir yere ulaştı. Her alanda kendisini Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesine taşıyacak adımlar attı.

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na taşlı saldırıyla ilgili ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar

"MİLLETİMİZİN YANINDA DAHA GÜÇLÜ YER ALACAĞIZ"

Gabar'da bulduğumuz petrol bize o bölgenin 40 yıl neden terör saldırısı altında kaldığını gösterdi. Savunma sanayi projelerimizi neden engellediklerini de görmüş olduk. Devletimizin tüm imkanları ile milletimizin yanında daha güçlü yer alacağız. Atacağımız adımlarından biri de sermayesi enerji gelirlerinden karşılanacak olan aile ve gençlik bankası olacak. Ev hanımlarımızın emekliliğine primlerinin üçte birine buradan destek vereceğiz. Aile kurumumuzu sapkın akınlardan korumak için bu kaynağa başvuracağız.

"EDİRNE'YE 46 MİLYAR LİRAYA YAKIN YATIRIM YAPTIK"

Edirne'ye 46 milyar liraya yakın kamu yatırımı yaptık. Eğitimde 965 adet yeni derslik inşa ettik. Yükseköğretim yurt binaları açtık. 41 spor tesisi kazandırdık. Kapıkule Hızlı Treni'nin yapımı etaplar halinde devam ediyor. Edirne halkalı 4 saatten 1 buçuk saate inecek."

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan, Ekrem İmamoğlu, Erzurum, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla alakalı ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na yönelik taşlı saldırıyla alakalı ilk yorum: Kendi kendilerine provokasyon çıkarıyorlar - Son Dakika
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