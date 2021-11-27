Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27-28 Kasım tarihlerinde Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek. - ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre Erdoğan'ın Türkmenistan'a yapacağı ziyaret boyunca Cumhurbaşkanlığı makamına Fuat Oktay vekalet edecek.

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