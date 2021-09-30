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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz - Son Dakika

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz

30.09.2021 13:59

Son dakika! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'deki zirvenin ardından yurda dönüşünde uçakta gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını cevapladı. Muhalefetin ''güçlendirilmiş parlamenter sistem'' isteğine ilişkin değerlendirmede bulunan Erdoğan, ''Parlamenter demokrasiye dönüş noktasında asla böyle bir şey söz konusu değil. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz'' ifadelerini kullandı.

Rusya lideri Putin'le Soçi'de yaklaşık 3 saatlik zirve dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik değerlendirmelerde bulundu. Yaptığı açıklamalarda, muhalefet partilerinin gündeme taşıdığı parlamenter sisteme dönüş çağrılarına da değinen Erdoğan, ''Asla böyle bir şey söz konusu değil'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle;

''Parlamenter demokrasiye dönüş noktasında asla böyle bir şey söz konusu değil. Başkanlık sistemini getiren bir iktidar kalkıp da muhalefetin kuyruğuna takılır mı? Böyle bir şey asla olamaz. Biz başkanlık sistemini getirdik ve bu yeni sistemden de memnunuz.

''BAŞKANLIK SİSTEMİYLE DEVAM EDECEĞİZ''

Başkanlık sistemiyle inşallah yolumuza devam edeceğiz. Başkanlık sistemiyle aldığımız mesafe de ortadadır. Bizi yıllarca geride bırakmış olan eski vesayetçi sistemi tekrar denemenin anlamı yok. Eski sistem demek, yamalı bohça demektir. Eski sistem demek, sürekli koalisyon hükümetlerinin olması demektir. Eski sistem demek, kesinlikle sağlıklı bir yönetim biçiminin olmayışı demektir. Olay bu kadar basittir.

ANAYASA ÇALIŞMASINDA SONA GELİNDİ

Bizim anayasa ile ilgili çalışmamız bitme noktasına geldi. Bu arada yaşadığımız afetler sebebiyle bir kesintiye uğradı. Tekrar bir araya gelip, çalışmamızı süratle bitireceğiz. Siyasi Partiler Kanunu ile ilgili çalışmada da Genel Başkan Yardımcım Hayati Bey, MHP'deki muhatabıyla yaptıkları çalışmayı belirli bir noktaya getirdiler. Son durumu bana bildirecekler. Ondan sonra da hayırlısıyla buradaki kararımızı da vermiş olacağız. Devlet Bey ile de bir araya gelip üzerinden geçme imkanımız olabilir. Zaten özellikle baraj vesaire gibi konular medyaya da yansıdı.''

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz

Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Muhalefet, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Parlamenter demokrasiye dönmemiz söz konusu değil, başkanlık sisteminden memnunuz - Son Dakika


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