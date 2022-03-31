Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Savcı Kiraz'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle andı - Son Dakika
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Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Savcı Kiraz'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle andı

31.03.2022 13:08
Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Savcı Kiraz'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle andı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle andı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 31 Mart 2015'te terör örgütü DHKP-C üyeleri tarafından makam odasında şehit edilen Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Hain terör örgütünün görevi başında şehit ettiği Cumhuriyet Savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle anıyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Savcı Kiraz'ı şehadetinin 7. yılında rahmetle andı - Son Dakika


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