Son dakika haber: ABD Senatosu, silah kontrol yasasını onayladı

ABD'de silah alma yaşının 18'den 21'e çıkarılmasını içeren silah kontrol yasası senato tarafından kabul edilerek, Temsilciler Meclisi'nin onayına sunuldu.

ABD'de artan silahlı saldırıların ardından Cumhuriyetçi ve Demokrat toplam 20 senatörden oluşan iki partili grup, silah kontrolü konusunda bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurmuştu. Anlaşmanın senatoda oylamaya sunulmasının ardından tasarı, 33 Cumhuriyetçi senatörün evet oyuna karşı, 62 senatörün evet oyuyla kabul edildi. Tasarının senatoda kabul edilmesinin ardından ABD Başkanı Joe Biden, "28 yıllık eylemsizliğin ardından bu gece, iki partili Kongre üyeleri ülke çapındaki ailelerin çağrısına kulak vermek için bir araya geldi ve toplumdaki silahlı saldırıları ele almak için yasa çıkardı" açıklamasını yaptı.

Çerçeve anlaşması, eyaletlerdeki "kırmızı bayrak" yasalarına desteği, 21 yaşın altındaki ateşli silah alıcıları için daha sıkı arka plan kontrolleri, okullardaki güvenlik önlemlerinin artırılması ve ruh sağlığı için finansman ayrılmasını içeriyor.

Tasarının ABD Başkanı Joe Biden'ın imzalayarak, Temsilciler Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. - WASHINGTON