Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor" - Son Dakika
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Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor"

05.04.2022 14:48
Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor"

Son dakika haber... AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi istişare ederek yaptığını söyledi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her şeyi istişare ederek yaptığını söyledi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında milletin siyasi partileri hizmet etmesi için iktidara taşıdığını, AK Parti'nin de bu duygu ve gaye ile iktidara gelerek millete hizmet ettiğini söyledi.

AK Parti'de büyük bir vizyon olduğunu belirten Aydemir, sağlıktan, ulaşıma hemen hemen her alanda önemli başarılara imza attıklarını kaydetti.

Bakanlıkların 2053 vizyonunu tartıştıklarını dile getiren Aydemir, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının 38 bin kilometre bölünmüş yol yapmak, havaalanı bulunan il sayısını 60'ün üzerine çıkarmak ve hızlı trenin gittiği illerin sayısını arttırmak için çaba harcadığını anlattı.

CHP'li belediyelerle AK Parti'li belediyelerin yaptığı zam oranlarını karşılaştıran Aydemir, hükümet bütün dünyanın gıpta ile baktığı yatırımlar gerçekleştirirken, muhalefetin prefabrik yapıların açılışıyla övündüğünü söyledi.

Altı muhalefet partisinin toplantılarını anımsatan Aydemir, kurulan masanın suni bir masa olduğunu ve buradan bir sonuç çıkmayacağını iddia etti.

Hakkı ve adaleti üstün tutan bir davanın müntesibi olduklarını belirten Aydemir, "Bizden daha fazla demokrat davranan da yoktur. Muhalefet partilerin iç yapısını biliyoruz. Yakın zamanda görevden alınan bir partinin genel başkan yardımcısı, görevden alındığını medyadan öğrendiğini açıkladı. Demokrasiye sürekli vurgu yapan bir genel başkan tarafından bu siyasetçinin üstü çiziliyor. Oysa bizim Cumhurbaşkanımız her şeyi istişare ile yapıyor. Fark burada, millet bunu görüyor ve Cumhurbaşkanımıza yüreğinde özel bir yer ayırıyor." diye konuştu.

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AK Parti'li Aydemir: '3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı' AK Parti'li Aydemir: '3 aydır ihracatta eşsiz bir mesafe alındı'

İbrahim Aydemir, Milletvekili, AK Parti, Erzurum, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: 'Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | AK Parti'li Aydemir: "Cumhurbaşkanımız, her şeyi istişare ederek yapıyor" - Son Dakika
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