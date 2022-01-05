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Son dakika haber! AK Parti'li Aydemir: "Kazakistan kendi iç yapısını düzene sokacaktır" - Son Dakika

Son dakika haber! AK Parti'li Aydemir: "Kazakistan kendi iç yapısını düzene sokacaktır"

05.01.2022 15:54
Son dakika haber! AK Parti'li Aydemir: "Kazakistan kendi iç yapısını düzene sokacaktır"

Son dakika habere göre AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kazakistan'da hükümetin, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar sonucu istifasına ilişkin, "Kazakistan elbette kendi iç yapısını tanzim edecek, düzene sokacaktır ancak yapılan müdahaleleri Türk dünyasının kabul etmesi...

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Kazakistan'da hükümetin, LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar sonucu istifasına ilişkin, "Kazakistan elbette kendi iç yapısını tanzim edecek, düzene sokacaktır ancak yapılan müdahaleleri Türk dünyasının kabul etmesi mümkün değildir." dedi.

Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kazakistan'da birtakım olayların yaşandığını, dışarıdan yönlendirmeyle, manipülatif yaklaşımlar sergilendiğini fark ettiklerini söyledi.

Türkiye'nin de benzer nümayişleri yaşadığını anımsatan Aydemir, şunları kaydetti:

"Kazakistan, Türk dünyasının gönlünde yer bulmuş bir ülkedir. Birbirimizle münasebetlerimiz zirve noktalardadır. Bu nedenle Kazakistan'a dönük dışarıdan yönlendirmeleri mutlaka yakından takip etmek durumundayız. Kazakistan elbette kendi iç yapısını tanzim edecek, düzene sokacaktır ancak yapılan müdahaleleri Türk dünyasının kabul etmesi mümkün değildir. Türkmenistan Dostluk Grubu Başkanı ve TÜRKPA üyesi olarak Kazakistan'daki kardeşlerimize Cenabıhak yardımcı olsun."

İbrahim Aydemir, terör örgütü PKK'nın 2017'de İzmir Adliyesine düzenlediği saldırıyı canı pahasına gösterdiği kahramanlıkla engelleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'i, şehadetinin yıl dönümünde rahmetle andı. Sekin'in, sembol isim olduğunu vurgulayan Aydemir, "Vatanın birliğine, dirliğine kastedenler böylesine bir yiğidi, evlatlarından aldılar. Onların vatanseverliği hepimizin azmini artırmıştır." diye konuştu.

Aydemir, CHP'nin, partisine mensup belediye başkanına, başörtülü bir kadına hakaret ettiği için uyarı cezası verdiğini, bu yaptırımın yeterli olmadığını belirterek, "O başörtü, milletimizin değeridir ve sahiplenmek gerekir. Verdiğiniz uyarı cezası o değerlere uzak olduğunuzu gösterir. CHP'nin bu yaklaşımını kınıyorum. Göstermelik bir uyarı ne demektir? Aslında bu durumdan örtülü şekilde 'bu ifadelere iştirak ediyoruz' anlamı çıkar." değerlendirmesinde bulundu.

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İbrahim Aydemir, Kazakistan, Erzurum, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haber! AK Parti'li Aydemir: 'Kazakistan kendi iç yapısını düzene sokacaktır' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! AK Parti'li Aydemir: "Kazakistan kendi iç yapısını düzene sokacaktır" - Son Dakika
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