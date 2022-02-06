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Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2) - Son Dakika

Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2)

06.02.2022 20:07
Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2)

Son dakika haberleri: SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Kabine'den mevkidaşları, Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileten açıklamalarda bulundu.

SİYASİLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJLARI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, koronavirüse yakalandığını açıklamasının ardından Kabine'den mevkidaşları, Akar'a geçmiş olsun dileklerini ileten açıklamalarda bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar'ın Kovid-19 testinin pozitif olduğunu öğrendim. Geçmiş olsun diyor, Rabbimden acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kovid testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli Bakanım; Rabbim, Şafi ismi şerifi ile size şifa versin. Rabbim, her tür hastalıktan ve kötülükten sizi korusun. Amin. Hepimizin duası sizinledir" diye Bakan Hulusi Akar'a seslendi.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şu ifadelerle geçmiş olsun temennisini iletti:

"Kovid- 19 testi pozitif çıkan Milli Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah tüm hastalarımıza şifalar versin."


Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2)
Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2)
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Maliye Bakanı, Hulusi Akar, Kabine, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber! Bakan Akar, koronavirüse yakalandı (2) - Son Dakika


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