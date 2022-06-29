Son dakika haber... Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı: "Partimi, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" - Son Dakika
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Son dakika haber... Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı: "Partimi, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum"

29.06.2022 23:19
Son dakika haber... Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı: "Partimi, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum"

Edinilen son dakika haberine göre Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, basın açıklamasıyla istifasını duyurdu, halk vazgeçirmeye çalıştı.

Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, basın açıklamasıyla istifasını duyurdu, halk vazgeçirmeye çalıştı. Bir kadınla fotoğrafları sızdırılan Çakıcı, kirletme çabalarının 6 ay öncesinden başladığını, kendisiyle uğraşanların savcılıkta ortaya çıkacağını söyledi.

Belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla istifasını duyuran Çakıcı, "20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım. Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" diye konuştu.

"Savcılıkta ortaya çıkacak"

Belediyede çalışan bütün emekçilere ayrıca teşekkür eden Çakıcı, konuşmasının devamında, "Bu kardeşinizin size yanlışı olmadı. Çirkin iftiralarla sürecin sonuna böyle getirdiler. Ama bunların hepsi savcılıkta ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

Halk engel olmaya çalıştı

Gözyaşlarını tutamayan Çakıcı'nın konuşmasını izleyen Boyabat halkı "Boyabat'ı Boyabat yapan başkan, istifa yok, kabul etmiyoruz" gibi söylemlerle vazgeçirmeye çalıştı. Çakıcı'yı omzuna alan kalabalık sevgi gösterisinde bulundu. Ardından orda bulunan tüm vatandaşlar Çakıcı ile birlikte belediye binasının içine girdi. - SİNOP

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Kaynak: İHA

Şefik Çakıcı, Boyabat, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı: 'Partimi, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Boyabat Belediye Başkanı Çakıcı: "Partimi, sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum" - Son Dakika
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