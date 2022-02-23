Son dakika haber! Büyükşehir Belediyesi'nden yangın bölgesine 50 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangınlarının ardından Manavgat bölgesinin alt yapısını yenilemeye yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. 50 milyon lira yatırım bedelli Belenobası Grup İçmesuyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi ile yangın bölgesinin içme suyu sorunu çözülüyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, orman yangının büyük zarar verdiği Manavgat ve çevresinde pek çok mahallenin içme suyu sorununu çözmek üzere sahada çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ASAT Genel Müdürlüğü, yangın bölgesinin içme suyu alt yapısını yenilemek üzere yaklaşık 50 milyon TL yatırım bedeli ile "Belenobası Grup İçmesuyu İsale ve Şebeke Hatları Yapım İşi" projesini yürütüyor.

Haziran ayında bitirilmesi hedeflenen yatırım ile Güzelyalı, Karavca, Saraçlı (Hacıosmanlar, Sarıimamlı), Belenobası, Hocalı, Tepeköy, Demirciler (Külcüler), Aksaz (Pelitli, Sunturlu), Ahmetler (Erengeriş) ve Oymapınar mahallelerindeki içme suyu depolarına Oymapınar Barajı gövdesindeki kaynaktan su temin edilecek. İsale ve şebeke hatları imal edilecek proje kapsamında; Ahmetler, Çardak, Gebece, Hacıosmanlar, Güzelyalı, Değirmenli mahallelerine içme suyu depoları ile Oymapınar'a su tutucu yapı inşaat çalışmaları devam ediyor.

"Ahmetler'e içme suyu"

Çalışma kapsamında Ahmetler'e (Erengeriş) ilk kez içme suyu şebekesi bağlanacak. Zamanla su kaynakları yetersiz kalan diğer mahallelerin sorunları da bu proje sayesinde yapılacak olan takviye ile çözülecek.

Yangınlardan korunmak amacıyla, isale ve şebeke hatları üzerinde belirli noktalara yerleştirilecek olan yangın hidrantları herhangi bir yangın durumunda hizmet verebilecek. Yangın hidrantlarının montaj işlemleri devam ediyor. - ANTALYA