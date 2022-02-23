Son dakika haber | Fatih Erbakan: EYT'liler ile ilgili kaynak paketlerimiz hazır - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Fatih Erbakan: EYT'liler ile ilgili kaynak paketlerimiz hazır

23.02.2022 14:19
Son dakika haber | Fatih Erbakan: EYT'liler ile ilgili kaynak paketlerimiz hazır

Edinilen son dakika haberine göre Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini söyleyerek, "İktidara gelir gelmez EYT'lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik.

Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Emeklilikte Yaşa Takılanların (EYT) mağduriyetlerinin en kısa zamanda giderilmesi gerektiğini söyleyerek, "İktidara gelir gelmez EYT'lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik. Bununla ilgili kaynak paketlerimiz hazır. Bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız ve EYT'liler ile birlikte milletimizin sorunlarını çözeceğiz" dedi.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Federasyonu Başkanı Gönül Boran Özüpak ve 15 ilin EYT Dernekleri Başkanları ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan'ı partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Erbakan, burada yaptığı açıklamada, EYT'lilerin sorunun çözülemediğini söyleyerek, "Temenni ediyoruz ki, seçim için bile olsa milyonlarca EYT'linin sorunu çözülsün, bu mağduriyetler en kısa zamanda giderilsin. Eğer çözülmezse defalarca söylediğimiz gibi iktidara gelir gelmez EYT'lilerimizin sorununu çözeceğimizin sözünü verdik. Bununla ilgili kaynak paketlerimiz hazır. Bir senede 150 milyar dolar kaynak bulacağız ve EYT'liler ile birlikte milletimizin sorunlarını çözeceğiz. İnşallah biz en kısa zamanda da bu sorunu iktidara gelir gelmez çözeceğimize dair noter tasdikli çözüm taahhüdümüzü basının önünde imzalayacağız" dedi.

EYT Federasyon Başkanı Özüpak ise, "Seçimin yaklaşması nedeniyle EYT sorununun çözülmesine ilişkin özellikle hükümet tarafında bir hareketlenme görüyoruz. Umuyoruz ki, seçim vaadi olmasından ziyade toplumsal bir sorunun çözümü olarak görülür. Biz emeğimizin karşılığı olanı almak ve adil paylaşım istiyoruz. Anayasal haklarımızın mücadelesini yapıyoruz ve haklarımızı almadan mücadelemizi bırakmayacağız" diye konuştu.


- Ankara
YORUMLAR
500
EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül! EYT için masada hangi formüller var: İşte öne çıkan 5 formül!

Muhammed Ali Fatih Erbakan, Refah Partisi, dolar, EYT, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Fatih Erbakan: EYT'liler ile ilgili kaynak paketlerimiz hazır - Son Dakika


Son Dakika
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
14:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin pozisyonunu açıkça ifade etti: Rusya'dan da, Ukrayna'dan da vazgeçmemiz mümkün değil!
14:08 Öldürülen İYİ Partili ilçe başkanı davasında 2 kişi tutuklandı!
13:58 İslam Memiş: Savaş riskinden dolayı gram altın 1450 lira olabilir
13:53 Kilo veren Hadise son halini paylaştı, takipçileri ikiye bölündü
13:08 Sadece tarot falına baktırmak istemişti! Gözleri bağlanıp istismar edildi
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
18:02 Bu hastalık berberi ayakta uyutuyor! 15 yıldır çaresiz bekliyor
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 14:25:23. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Fatih Erbakan: EYT'liler ile ilgili kaynak paketlerimiz hazır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement