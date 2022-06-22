Türkiye'nin gıda krizinde "kırmızı hat" diplomasisi olumlu sonuç verdi - Son Dakika
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Türkiye'nin gıda krizinde "kırmızı hat" diplomasisi olumlu sonuç verdi

22.06.2022 13:07

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova'da gerçekleştirildi.

Gıda krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki toplantı dün Moskova'da gerçekleştirildi. "Yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği bildirilen toplantı sonucunda sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "gıda krizinin" çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve verdiği direktif çerçevesinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından Türkiye ile Ukrayna ve Rusya arasında kurulan "kırmızı hat" diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu çerçevede gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait uçakların Türkiye'ye emniyetle intikali gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığından bir askeri heyet dün Rusya'ya gitti. "Kırmızı hat" diplomasisi bünyesinde görevlendirilen Türk ve Rus generaller başkanlığındaki askeri heyetlerin başkent Moskova'da gerçekleştirdikleri görüşmenin "yapıcı ve oldukça olumlu havada" geçtiği öğrenildi. Başta tahıl yüklü ticari gemilerin Ukrayna limanlarından tahliyesinin ele alındığı toplantıda, sorunun çözümüne yönelik Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasında görüşmelerin yapılmasına yönelik bir anlayışın oluştuğu öğrenildi. Bu çerçevede Ukrayna ve BM tarafı ile görüşmeleri müteakip gelecek haftalarda Türkiye'de dörtlü olarak bir araya gelinmesinin beklendiği öğrenildi.

Öte yandan, Moskova'daki görüşme ilk somut sonucunu da verdi. Toplantıdan sadece birkaç saat sonra günlerdir bekleyen Türk kuru yük gemisi Ukrayna limanından ayrıldı. "Azov Concord" isimli Türk gemisi, Rus ordusu ve ayrılıkçıların kontrolündeki Ukrayna'nın Mariupol limanından ayrılan ilk yabancı gemi oldu.

(Utku Şimşek/İHA)

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Kaynak: İHA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye'nin gıda krizinde 'kırmızı hat' diplomasisi olumlu sonuç verdi - Son Dakika

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