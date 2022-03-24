Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1) - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1)

24.03.2022 00:57
Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1)

Son dakika haberler: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bakanlığın merkez binasındaki konferans salonunda düzenlenen 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlama programına katıldı. Bakan Akar ve Kurum, Dünya Meteoroloji Günü konulu fotoğraf yarışmasında dereceye giren eserlerin yer aldığı serginin de açılışını gerçekleştirdi. Sergi açılışının ardından program, saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın okunması ve Meteoroloji personelinin oluşturduğu koronun konseri ile devam etti.

"Bu bizim çalışmalarımızı, hayatımızı kolaylaştıran konular"

Konuşmasına Dünya Meteoroloji Günü'nü kutlayarak başlayan Bakan Akar, "İklim ve hava şartları denildiği zaman bütün insanların hayatını derinden etkileyen konular. Bir tarafta günlük hayatımızı etkileyen hava durumu, diğer taraftan da tüm milletlerin hatta karakterinin oluşmasına dahi etki eden 'iklim' hepimizin konusu bunlar. Özellikle biz askerler için bu çok daha önem arz ediyor. Bütün faaliyetlerimizle ister idari, ister operasyonel olsun gece gündüz demeden bizim bu meteorolojide olan riskimiz sürüyor, devam ediyor. Önceden bilmek gerçekten son derece önemli. Bu tahminler tabii ki sadece hava iklim konusu değil, bütün konularda tahmin konusu başlı başına akademik çalışma konusu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı bu çalışmalar son derece önemli ve değerli. Bu bizim çalışmalarımızı, hayatımızı kolaylaştıran konular" diye konuştu.

"Biz askerler için hava şartları son derece önemli"

Askerlerin faaliyetlerini planlarken hava şartlarının son derece önemli olduğunu, hava şartlarına hiçbir şekilde duyarsız kalamayacaklarını söyleyen Akar, "Biz askerlerin faaliyetlerimizi planlarken ister harekat olsun, ister idari faaliyetler olsun bizim için hava şartları son derece önemli. Arazi son derece önemli. Dolayısıyla bu iki konu üzerinde biz devamlı bilgi sahibi olmak zorundayız. Bizler hiçbir şekilde hava şartlarına, hiçbir şekilde iklime bigane, duyarsız kalamayız. Bu konuda herkesin kendine göre yapması gerekenler var devletten başlayıp bireylere, kurumlara kadar. Ukrayna'da hava şartlarının neler getirip neler götürdüğünü hepimiz yakinen takip ediyoruz. Oradaki sis, pus, rüzgar, yer, çamur, yağmur, kar bunların hepsi oradaki durumu çok derinden etkiliyor. Onun getirdiği birtakım sonuçlar var, onları da yakından takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Programa Bakan Akar ve Kurum'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin, İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, birçok askeri yetkili, üniversite rektörleri, kurum personelleri, öğrenciler ve ilgililer katıldı. - ANKARA

YORUMLAR
500
İsrail Hava Kuvvetleri, Devasa Şişme Füze Tespit Sistemini Teslim Aldı İsrail Hava Kuvvetleri, Devasa Şişme Füze Tespit Sistemini Teslim Aldı Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı Bakan Kurum: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, çok büyük krizlerin önüne geçilmesini sağladı

Dünya Meteoroloji Günü, Meteoroloji, 23 Mart, Milli, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1) - Son Dakika


Son Dakika
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
21:02 İzel'den yıllar sonra gelen itiraf! Çelik ile neden küstüğünü açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 01:07:28. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber: İki bakan 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü programına katıldı (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement