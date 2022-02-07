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Son dakika haber: Mustafa Şentop: " (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden... - Son Dakika

Son dakika haber: Mustafa Şentop: " (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden...

07.02.2022 18:43

Son dakika haberi: Mustafa Şentop: " (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Konuyla ilgili hiç...

Mustafa Şentop: " (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin, "Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

Şentop, 102. Yıl etkinlikleri hakkında bilgi verdikten sonra gazetkevcilerin sorularını cevapladı. Şentop, pandemi dönemine ilişkin soruya, "Pandemi ile ilgili nispeten sınırlamalarla ilgili farklılık söz konusu. Bizde hem bugün hem de o tarihe dönük olarak başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere dünyadaki gelişmeleri takip ediyoruz. Katılımı sınırlı tutarak, 2022 yılında yapabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kovid olmasına ilişkin 'geçmiş olsun' dileklerinin iletildiğini ve HDP İstahnbul milletvekili Hüda Kaya'nın 'geçmiş olmasın' ifadesine ilişkin soruya, "Siyasetçilerin büyük çoğunluğu, siyasi partilerin Genel başkanları insani durum olarak yapılması gerekeni yaptılar. Sayın Cumhurbaşkanımız da onlara nezaket örneği olarak geri dönüş yaptılar. Böyle bir ortam varken, kendini bilmezlerin konuyla ilgili değerlendirmeler insanlıkla bağdaşmamaktadır" şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin soruya Şentop, "Bu konuda hukuki hiçbir tartışma yoktur. İkinci kez adaylık söz konusu. Bu konuyla ilgili Anayasa Komisyonu, Genel Kurul'da yapılan çalışmalarda tartışılmamış bir konu. Hukuki boyutuyla ilgili olarak bir akademik çalışmayı ben yayınlayacağım. Ama konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden kaynaklandığını söyleyebilirim" dedi.

Son dakika haber: Mustafa Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden...
Son dakika haber: Mustafa Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden...
Son dakika haber: Mustafa Şentop: (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden...

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Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Şentop, Pandemi, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber: Mustafa Şentop: ' (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Mustafa Şentop: " (Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığı) Konuyla ilgili hiç bir hukuki sorun olmadığını, yapılan tartışmaların bilgi eksikliğinden... - Son Dakika
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