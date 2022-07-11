Son dakika haber... Putin, Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı - Son Dakika
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Son dakika haber... Putin, Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

11.07.2022 22:29
Son dakika haber... Putin, Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı

Son dakika politika haberi: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti sakinlerinin yanı sıra tüm Ukrayna vatandaşlarının Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı.

Kremlin tarafından yayınlanan kararnamede, "Ukrayna, Luhansk ve Donetsk vatandaşlarının veya bu topraklarda kalıcı olarak ikamet eden kişilere basitleştirilmiş Rusya Federasyonu vatandaşlığı" ifadeleri yer aldı.

Daha önce Rusya, Donetsk ve Luhansk'ın yanı sıra Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna kentlerinde vatandaşlık dağıtımına başlamıştı. - MOSKOVA

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Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı Putin, tüm Ukraynalılara Rus vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran kararı imzaladı ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2) ÇASOV YAR - Donetsk bölgesindeki Çasov Yar şehri Rus güçlerince vuruldu (2)
Kaynak: İHA

Vladimir Putin, Donetsk, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haber... Putin, Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haber... Putin, Ukraynalıların Rusya vatandaşlığı almasını kolaylaştıran kararnameyi imzaladı - Son Dakika
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