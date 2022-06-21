Son dakika haber... Rusya, ABD'li paralı askerlerin ellerinde olduğunu kabul etti - Son Dakika
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Son dakika haber... Rusya, ABD'li paralı askerlerin ellerinde olduğunu kabul etti

21.06.2022 16:02
Son dakika haber... Rusya, ABD'li paralı askerlerin ellerinde olduğunu kabul etti

Bir son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunda savaşan 2 ABD'li paralı askerin ellerinde olduğunu söyleyerek, askerlerin mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ordusunda savaşan 2 ABD'li paralı askerin ellerinde olduğunu söyleyerek, askerlerin mahkemeye çıkarılacağını duyurdu.

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken, Kremlin'den yeni bir açıklama geldi. Batı medyasının 2 ABD'li paralı askerin Rusya tarafından yakalandığına dair iddialarının ardından Kremlin, iddiaları doğruladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 2 ABD'li paralı asker 39 yaşındaki Alexander Druke ve 27 yaşındaki Andy Hyun'un ellerinde olduğunu söyleyerek, "Sadece bizim değil Donetsk ve Luhansk'taki askerlerin de hayatlarını tehdit ve gasp eden askerler bunlar. Paralı askerlikle suçlanıyorlar ve Cenevre sözleşmesi kapsamında bulunmuyorlar" dedi.

Askerlere ölüm cezası verilip verilmeyeceği konusuna da değinen Peskov, "Hiçbir ihtimali dışlayamayız. Buna mahkeme karar verir. Bu konuyla ilgili asla yorum yapmıyoruz ve dahası mahkeme kararlarına müdahale etme hakkımız yok. İki asker de mahkemeye çıkarılacak. Askerlerin şu an nerede tutulduğuyla ilgili de bir bilgi paylaşamam. Nerede oldukları hakkında da bir bilgim yok" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz günlerde 2 ABD'li askerin akıbetiyle ilgili Kremlin'in bilgisi olmadığını ve bu sorunun Rusya Savunma Bakanlığı'na sorulması gerektiğini söylemişti. - MOSKOVA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Son dakika haber... Rusya, ABD'li paralı askerlerin ellerinde olduğunu kabul etti - Son Dakika

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