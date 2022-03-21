Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti

21.03.2022 18:43
Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti

Son dakika haberleri: Çorum'da zimmet davasında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner berat etti.

Çorum'da zimmet davasında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner berat etti.

Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet davasında 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası ile yargılanan Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner berat etti. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, "Maalesef bazı çevreler yargıyı etkilemek ve şahsıma zarar verebilmek adına bu konu ile ilgili sürekli haber yaptırdılar. Özellikle kendilerine ait gazetede yaptıkları mesnetsiz haberleri servis ederek algı oluşturmaya çalıştılar. Fakat kamuoyu bir kez daha gördü ki Abdulkadir Şahiner, dün ne ise bu gün de doğru bildiği yolda Sungurlu ve ilçe halkı için yüce Allah'ın rızası için yılmadan yürümeye devam ediyor. Yargıyı etkilemek, baskı altına almak için günlerce uğraşan zihniyeti bozuklar, bir kez daha anladı ki Allah'ın terazisi şaşmaz. Adaleti er ya da geç tecelli eder" dedi.

Başkan Şahiner, "Birileri bizi görevden aldırıp başkan olma hayali kuruyordu. Ne diyelim 'Yel kayadan ancak toz alır' yine hevesleri kursaklarında kaldı. Yüce Allah düşmanımın bile merdini nasip etsin. Yolumuz hizmet, adalet yolu. Bu can bu tende olduğu sürece tek sevdamız Sungurlu olacak" şeklinde konuştu. - ÇORUM

YORUMLAR
500
Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama Çorum'daki kuyumcu soygununa 6 tutuklama Kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı Kuyumcu dükkanını soydukları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheli tutuklandı

Abdulkadir Şahiner, Sungurlu, Mevla, Çorum, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti - Son Dakika


Son Dakika
18:28 Mehmet Sepil başkanlık görevinden istifa etti! Gözler Rus oligark Roman Abramovich'e çevrildi
18:23 Adana'daki gösterilere polis müdahale etti! Sert tepkiye AK Parti'den açıklama: Orantısız güç kullanılması kabul edilemez
18:03 Bakırköy Adliyesi'nde intihar! 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
17:58 Putin ile ilgili dikkat çeken analiz! Sivilleri neden hedef aldığı ortaya çıktı
17:52 İki ülkede milli takım kadrosuna katmak istiyor! Salih Özcan Türkiye ve Almanya arasında seçim yapacak
17:20 Boşanmak isteyen eşini kızının gözleri önünde başından vurdu
17:09 Giresunspor'un yıldızı Doukara'nın yaptığı hareket sonrası savunmaya çağrıldı!
16:38 CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba: Asgari ücret, yılda iki kez belirlensin
16:30 Mehmet Sepil, Göztepe Kulübü Başkanlığı görevinden istifa etti!
16:24 Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bir sıkıntımız var, aşıyoruz, aşacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2022 18:53:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber... Zimmet davasında Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner beraat etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement