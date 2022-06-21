Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak

21.06.2022 19:27
Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak

Gelen son dakika haberlerine göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceklerini bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceklerini bildirdi.

Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Muğla'da Gültekin'i canavarca katleden sanık hakkında verilen cezaya 'ağır tahrik' sebebiyle indirim uygulanmasını kabul etmelerinin mümkün olmadığını" belirtti.

Bakan Yanık, şunları kaydetti:

"En başından itibaren müdahil olup yakından takip etmekte olduğumuz davada, tasarlayarak ve kasten Pınar Gültekin'i genç yaşında hayattan ve sevdiklerinden koparan bu kişinin, indirim olmaksızın en ağır cezayı alması için kararı Bakanlık olarak istinafa götüreceğiz. Kamu vicdanını ve adalete olan güveni zedeleyici bu karara itiraz etmek hepimiz için bir vatandaşlık hakkıdır."

YORUMLAR
500
Son dakika haberi: Başsavcılık, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki kararı istinafa taşıyor Son dakika haberi: Başsavcılık, Pınar Gültekin davasında Avcı kardeşler hakkındaki kararı istinafa taşıyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
Kaynak: AA

Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
19:12 Libya tezkeresi TBMM'den geçti! İYİ Parti "evet" oyu verirken, CHP ve HDP ise "hayır" dedi
19:01 Çektiği parayı saymak için deniz kenarına oturan genç kız tüm parasını hırsızlara kaptırdı
18:59 Fenerbahçe'ye büyük teklif! Ally Samatta'ya Suudi Arabistan'dan iki takım talip oldu
18:42 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Pınar Gültekin'in katiline verilen ceza hakkında konuştu: Kabul edilemez
18:24 HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, teröristbaşı Öcalan üzerinden muhalefete yüklendi
18:08 Gıda krizi için Türkiye devrede! İstanbul'da zirve yapılacak
18:05 Fenerbahçe, Artem Dzyuba ile anlaştı! Futbolcunun 2.5 milyon eurodan fazla maaş alacağı öne sürüldü
17:34 Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması: Seferovic ve Arnautovic için girişimlerimiz var
16:58 Bir dönem çok tartışılmıştı! ABD ve İspanya'nın ardından Hollanda'da kadın ve erkek futbolcular artık eşit ücret ve para ödülü alacak
16:32 Burak Yılmaz, Fortuna Sittard'a transfer oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 19:40:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Pınar Gültekin davasını istinafa taşıyacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement