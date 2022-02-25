Son dakika haberi: Fransa Savunma Bakanı Parly: "Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor" - Son Dakika
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Son dakika haberi: Fransa Savunma Bakanı Parly: "Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor"

25.02.2022 11:18
Son dakika haberi: Fransa Savunma Bakanı Parly: "Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor"

Son dakika habere göre Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor" dedi.

Rusya'nın, Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın ardından Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, "Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri harekat devam ederken, Fransa Savunma Bakanı Florence Parly konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Parly, hiçbir ülkenin nükleer gücü olan Rusya ile savaşmak istemediğini belirterek, "Ukrayna'nın yanında olduğumuzu tekrarlamak isterim, ancak herkesin Rusya'ya savaş ilan etmek istemesinin sonuçlarını ölçmesini istiyorum. Bunu hiçbir ülke istemiyor, ABD de reddediyor. Nükleer bir güçle karşı karşıyayız" dedi.

Nükleer silahın caydırıcı olduğunu ve kullanılması amaçlanan bir silah olmadığını belirten Parly "Mevcut durum, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiği bir durumdur. Soru şu ki, Rusya'ya karşı savaşa girmek istiyor muyuz? Rusya bir nükleer güçtür. Biz NATO'yuz. Nükleer bir ittifak, istediğimiz bu mu? Nükleer savaş mı başlatmak istiyorsunuz? Nükleer silah caydırıcı bir silahtır, kullanılması amaçlanan bir silah değildir. Caydırıcılık için her yolu denedik ve denemeye de devam ediyoruz. Rusya'ya savaş ilan etmedik. Bu büyük ve korkunç işgale bir an önce son vermek istiyoruz. Bu kabul edilemez şiddete son vermek için ateşkes sağlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Parly "Fransa bu savaştan kaçınmak için her türlü diplomatik çabayı gösterdi, biz tüm cephelerde Ukrayna'nın yanındayız. Avrupa yardımının dışında, Ukrayna'yı desteklemek için gelecek olan Fransız yardımı da var. Savunma teçhizatı olan askeri destek de var. Ukrayna'nın yanındayız, haftalardır Cumhurbaşkanı bu çatışmanın olmaması için çaba sarf etmekten vazgeçmedi" dedi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da bugün bir açıklama yaparak, Fransa'ya yönelik bir tehdit olması durumunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'e yardım sağlanacağını söyledi. - PARİS

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi: Fransa Savunma Bakanı Parly: 'Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Fransa Savunma Bakanı Parly: "Hiçbir ülke, Rusya'ya karşı savaş açmak istemiyor" - Son Dakika
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