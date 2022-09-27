Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz

27.09.2022 16:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir; ama terör, insanlık suçudur.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir; ama terör, insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir" dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu ve Uysal'ın görüşmesi, basına kapalı gerçekleşti. Kılıçdaroğlu, çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mersin'deki polisevine terör saldırısı hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Bölücü terör örgütünün veya diğer terör örgütlerinin inançları yoktur, kimlikleri yoktur, ahlakları yoktur. Terör, kimden ve nereden gelirse gelsin, bu ülkede 85 milyon yurttaş olarak teröre karşı ortak tavır takınmak zorundayız. Terörden çok çektik, büyük acılar çektik. O acıların artık sona ermesi lazım. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir, ekonomi politikalarımız farklı olabilir; ama terör, bir insanlık suçudur. İnsanlık suçuna karşı ortak tavır takınmak da siyasetçi olarak bizim görevimizdir" dedi. Kılıçdaroğlu ve Uysal, daha sonra Balgat'taki taksi durağını ziyaret edip, taksici esnafı ile görüştü. (DHA)

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Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekonomi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu: Teröre karşı ortak tavır takınmak, siyasetçi olarak görevimiz - Son Dakika

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