Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. - Son Dakika
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Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor.

04.03.2022 15:55
Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor.

Son dakika politika haberi... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz" dedi. - BRÜKSEL

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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 'Bizim sorumluluğumuz bu saldırının Ukrayna dışına taşmasını önlemek. Putin: 'Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok' Putin: 'Komşu ülkelerimize karşı kötü bir niyetimiz yok'

Jens Stoltenberg, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 'Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. - Son Dakika
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