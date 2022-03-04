Son dakika haberi! NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Rusya şu anda yüksek bedel ödüyor. Bu Başkan Putin'in savaşı. Kendisi seçti bu savaşı, şimdi barış dolu bir ülkeye saldırıyor. Putin'in derhal savaşı sona erdirmesini, şarta bağlamadan güçlerini Ukrayna'dan çekmesini, diplomasi sürecinin başlamasını talep ediyoruz" dedi. - BRÜKSEL