Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Özel harekat başlatma kararı kolay değildi" ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl yollarla çözmeye çalıştığını söyledi. Putin, Batı'dan gelen yaptırımlara yönelik, "Rusya karşıtı yaptırımlar savaş ilanına benziyor" dedi. - MOSKOVA
Kaynak: İHA
Son Dakika › Politika › Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 'Özel harekat başlatma kararı kolay değildi' ifadelerini kullanarak Moskova'nın Donbass anlaşmazlığını barışçıl... - Son Dakika