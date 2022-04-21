Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanlığının geleneksel hale getirdiği iftar programı Savaştepe ilçesinde gerçekleşti. İftar programı öncesi Savaştepeli gençler MHP'ye üye olarak, siyasete adım attı.

Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanlığının geleneksel ramazan iftarlarına devam ediyor. İftar geleneği Savaştepe ilçesinin de geniş bir katılım ile yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi Balıkesir İl Başkanı Ekrem Gökay Yüksel, İl Başkan Yardımcıları, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Kamu Sen'e Bağlı Sendikaların Şube Başkanları, Teravih namazı sonrasında Savaştepe'yi ziyaret ederek, Savaştepe İlçe Başkanı, Belediye Meclis Üyeleri ve İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri ile istişare ettiler. Akabinde üye kayıt programı sonrası gerçekleştirilen törende geleceğin mimarı gençlerin partiye üye kayıtları gerçekleştirildi. Başkan Yüksel, HMP'ye üye olan gençleri tebrik ederek, siyasi hayatların da başarılar diledi ve birlikte hatıra fotoğraflı çektirildi. Başkan Yüksel ve partililer üye kaydı sonrası esnafı ve vatandaşları ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Başkan Yüksel, misafirperverlikleri için Savaştepeli vatandaşlara, hem de üye programımıza gösterdikleri teveccüh için gençlere teşekkür etti. - BALIKESİR