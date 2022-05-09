Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür"

09.05.2022 14:49

Son dakika haberleri: TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür" TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sakarya'daSAKARYA TBMM Başkanı Prof. Dr.

TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür"

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Sakarya'da

SAKARYA TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, "Türkiye'yi böyle ufak tefek, eften püften sebeplerle eleştirenler, geldiğimiz yerden gittiğimiz yere doğru akış içinde bulunduğumuz tabloyu görmeyenler, Türkiye'ye büyük haksızlık ediyorlar. Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür. Bunun farkında olmamız lazım" dedi.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, üniversitenin festival açılışını gerçekleştirmek için Sakarya'ya geldi. Devlet Konservatuvarı tarafından geçmişten günümüze Türk tarihindeki önemli olayların anlatıldığı "Biz" adlı gösterinin sahnelenmesinin ardından 3 bin metrekare alan üzerine kurulu, 69 yayınevi ve 150'ye yakın yazarın bulunduğu alanın açılışı Şentop tarafından gerçekleştirildi. Şentop, daha sonra üniversitenin kongre merkezinde öğrencilerle, 'Türkiye'de Anayasalar ve Siyaset' başlıklı söyleşide bir araya geldi. Açılış ve söyleşiye Şentop'un yanı sıra YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve il protokolü katıldı.

"Akademik performans YÖK'ün en önemli parametrelerinden bir tanesi olacaktır"

Üniversiteleri sıraya koyarak değerlendirdiklerini belirten YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, "Yeni dönemde bilimsel üretkenlik ve akademik performans YÖK'ün en önemli parametrelerinden bir tanesi olacaktır. Üniversiteleri sıraya koyarak değerlendirdiğimizi bilmenizi isteriz. Üniversitelerin görünürlüğünü üst basamaklara çıkartmak zorundayız, gerek ulusal gerek uluslararası olarak. Türkiye'deki üniversitelerin temel problemlerinden bir tanesi görünürlük noktasında arzu edilen çabayı henüz sergileyememiş olmasıdır. Bu bakımdan görünürlük bizim için yeni dönemde üniversite yönetimlerinden bekleyeceğimiz gayretlerin başında olacaktır" dedi.

"Üniversitelerin toplumla bütünleşmesi çok önemli"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ise "Üniversitelerimizin bulundukları şehirle bütünleşmeleri, somut ve soyut üretimlerini şehre sunmaları, halka açılmaları, halkında üniversitelere açılmaları önemli bir mesele. Üniversitelerin toplumla bütünleşmesi çok önemli. Bu açıdan üniversitelerin bu tür şehirle bir araya gelmeye imkan sağlayacak programlar çok önemli, çok kıymetli. Üniversiteler toplum hayatının çok önemli kurumlarından birisi. Çok ciddi birikimimiz var. Bilime de, medeniyete de çok büyük katkı yapmışız. Zamanında yaptığımız için bunu tekrara yapabilecek imkana, potansiyele sahibiz" diye konuştu.

"Türkiye'ye büyük haksızlık ediyorlar"

Mustafa Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Türkiye'nin içerisinde bulunduğu durumla alakalı eleştiri yapanlara ilk sorum şu, belki tek soru da olabilir bu. 'En son yurtdışına ne zaman çıktınız?' bu önemli bir soru. Kendi evinin bir odasında oturarak, kendi dünya ve siyasi görüşünü destekleyen, yayınları okuyarak, izleyerek Türkiye değerlendirmesi yapan insanlar, şüphesiz büyük bazen karamsarlıklar ve ümitsizlikler içerisinde ortaya çıkıyor. Türkiye'ye dışardan baktığınızda Türkiye tasavvurunun Türkiye'nin sınırlarından büyük olduğunu görüyorsunuz, fark ediyorsunuz. Gittiğinizde siyasetçiler, akademisyenler ve gazetecilerle görüştüğünüzde bazen bizim kafamızdaki Türkiye'den bile onların gördüğü Türkiye'nin daha büyük olduğunu fark ediyoruz, buna da üzülüyoruz. Biz bile bu büyüklüğü tam olarak idrak edemiyoruz maalesef. Ama Türkiye'yi böyle ufak tefek, eften püften sebeplerle eleştirenler, geldiğimiz yerden gittiğimiz yere doğru bir akış içinde bulunduğumuz tabloyu görmeyenler, Türkiye'ye büyük haksızlık ediyorlar. Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür, bunun farkında olmamız lazım. Hiçbir mazeretimiz yok çalışmak ve çok çalışmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür
Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye tasavvuru her zaman Türkiye sınırlarından çok daha büyüktür" - Son Dakika
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