Vali Ergün, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika
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Vali Ergün, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi

14.07.2022 23:42
Vali Ergün, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi

Vali Ergün, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği programında bir araya geldi.

Vali Ergün, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi

UŞAK - Uşak Valisi Turan Ergün, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit aileleri ve gazilerle akşam yemeği programında bir araya geldi.

Hasbahçe Polis Evi'nde düzenlenen akşam yemeği programına Vali Turan Ergün, Adalet ve Kalkınma Partisi Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve İsmail Güneş, Uşak Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Kahraman, İl Emniyet Müdürü Mesut Gezer, İl Jandarma Komutanı Murat Kılıç, Şehit Polis Mehmet Çetin'in ailesi, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Yemek programı Vali Turan Ergün'ün katılımcıları selamlamasıyla başlarken Kur'an-ı Kerim okunmasıyla devam etti. Sonrasında konuşma yapan Vali Turan Ergün, 15 Temmuz'un Türk Milleti'nin iradesi ve imanıyla, demokrasi ve millet aşkıyla geçit verilmeyen gün olduğunu belirtti. Sözlerine devam eden Vali Ergün, "15 Temmuz; anaların, babaların evlatlarıyla birlikte, genç - yaşlı demeden vatan uğruna göğsünü tanklara siper ettiği, göz kırpmadan şahadete yürüdüğü gündür. 15 Temmuz; Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla milletimizin demokrasisine ve geleceğine sahip çıkmak için meydanlara indiği ve tek vücut halinde darbeci hainlere geçit vermediği gündür. Ama 15 Temmuz aynı zamanda bu milletin parasıyla vatan savunması için alınan silahların, dış mihrakların emellerine hizmet eden bir avuç hain tarafından yine milletimize çevrildiği hepimizin ibret alması gereken ve bizden sonraki gelen kuşakların da hiçbir zaman unutmaması gereken bir gündür" dedi. Konuşmaların ardından başlayan yemek programı edilen duaların ardından son buldu.

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Kaynak: İHA

Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Vali Ergün, şehit ailesi ve gazilerle bir araya geldi - Son Dakika

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