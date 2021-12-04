Son dakika haberleri: ABD istihbaratı: "Rusya, Ukrayna'ya saldırı planlıyor" - Son Dakika

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin asker ile 2022'de askeri saldırı planladığı yönünde uyarıda bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022'de askeri saldırı planladığı konusunda uyarı yaptı. Washington Post gazetesi, ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkilinin bunun tahminen 175 bin Rus askeri personelini kapsayacağını söylediğini yazdı. Gazeteye sızdırılan istihbarat belgesinde, Rus kuvvetlerinin konuşlandığı 4 yerin konumu da yer aldı. Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısının 94 bin olduğu, bu sayının zaman içinde 175 bine çıkabileceği belirtildi. Belgede ayrıca, Rus birliklerinin sürekli sınıra gidip geldiği ve bunun hedef şaşırtma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Gözler Putin-Biden zirvesine çevrildi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesini ve yapmasından endişe duyulan eylemleri önleyebilmek için atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etmişti.

Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev ise Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırı planlandığı yönündeki iddiaları reddederek, "Saldırı için herhangi bir hazırlık yapılmamaktadır" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da Putin'in ilerleyen günlerde Biden ile gerçekleştireceği görüşmede NATO'nun doğuya doğru (Ukrayna'nın NATO'ya alınması) genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir garanti talebi de dahil olmak üzere Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" yineleyeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması konusunda hiçbir söz hakkı olmadığını ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları arttıracağını söylemişti. - WASHINGTON