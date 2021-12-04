Üye Girişi
Son dakika haberleri: ABD istihbaratı: "Rusya, Ukrayna'ya saldırı planlıyor" - Son Dakika

Son dakika haberleri: ABD istihbaratı: "Rusya, Ukrayna'ya saldırı planlıyor"

04.12.2021 12:34
Son dakika haberleri: ABD istihbaratı: "Rusya, Ukrayna'ya saldırı planlıyor"

Son dakika haberine göre ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin asker ile 2022'de askeri saldırı planladığı yönünde uyarıda bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbaratı, Rusya'nın Ukrayna'ya 175 bin asker ile 2022'de askeri saldırı planladığı yönünde uyarıda bulundu.

ABD medyasında yer alan haberlere göre ABD istihbarat yetkilileri, Rusya'nın Ukrayna'ya 2022'de askeri saldırı planladığı konusunda uyarı yaptı. Washington Post gazetesi, ABD yönetiminden adı açıklanmayan bir yetkilinin bunun tahminen 175 bin Rus askeri personelini kapsayacağını söylediğini yazdı. Gazeteye sızdırılan istihbarat belgesinde, Rus kuvvetlerinin konuşlandığı 4 yerin konumu da yer aldı. Ukrayna sınırındaki Rus asker sayısının 94 bin olduğu, bu sayının zaman içinde 175 bine çıkabileceği belirtildi. Belgede ayrıca, Rus birliklerinin sürekli sınıra gidip geldiği ve bunun hedef şaşırtma amacı taşıdığı öne sürüldü.

Gözler Putin-Biden zirvesine çevrildi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna ile Rusya arasında son dönemde artan gerilime ilişkin yaptığı son açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'in daha ileri gitmesini ve yapmasından endişe duyulan eylemleri önleyebilmek için atılacak adımları değerlendirdiğini ifade etmişti.

Rusya Parlamentosu Üst Kanadı Başkan Yardımcısı Konstantin Kosachev ise Rus medyasına yaptığı açıklamada, saldırı planlandığı yönündeki iddiaları reddederek, "Saldırı için herhangi bir hazırlık yapılmamaktadır" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Dış Politika Danışmanı Yuri Ushakov da Putin'in ilerleyen günlerde Biden ile gerçekleştireceği görüşmede NATO'nun doğuya doğru (Ukrayna'nın NATO'ya alınması) genişlemeyeceğine dair yasal olarak bağlayıcı bir garanti talebi de dahil olmak üzere Rusya'nın "kırmızı çizgilerini" yineleyeceğini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Ukrayna'nın NATO üyeliğine yönelik geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmaması konusunda hiçbir söz hakkı olmadığını ve ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda yaptırımları arttıracağını söylemişti. - WASHINGTON

Tam Gemi Şok Denemeleri, Saldırı, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberleri: ABD istihbaratı: 'Rusya, Ukrayna'ya saldırı planlıyor' - Son Dakika


Son Dakika

Zorunlu trafik sigortasının şartları değişti! 13:27 Zorunlu trafik sigortasının şartları değişti!
Erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de gövde gösterisi! Alan tıka basa doldu! 13:21 Erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de gövde gösterisi! Alan tıka basa doldu! Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! 12:18 Üniversite mezunu Dilara baba mesleğini seçti! O artık durağın en güzel taksicisi! Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor 11:18 Otomobil fiyatlarını online platformlar da tetikliyor Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde 08:56 Cumhurbaşkanlığından yeni genelge! İhraç ürünlerde "Made in Türkiye" dönemi! İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma 08:53 İYİ Parti Üsküdar İlçe Başkanı ile sağlık çalışanı arasında tartışma Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür 18:11 Esed rejiminin Hatay çıkışına Akar'dan yanıt: Toprağımızda gözü olanların halini tarih okuyanlar görür Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı 17:18 Vitor Pereira, Burak Kapacak'ı 1 dakika bile oynatmadı

Son Dakika Haberleri
13:31 Hindistan'da tek gözlü keçi doğdu! Mucize olarak görülüyor
13:26 Zorunlu trafik sigortasının şartları değişti!
13:20 Erken seçim isteyen Kılıçdaroğlu'ndan Mersin'de gövde gösterisi! Alan tıka basa doldu!
13:19 Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...
13:16 Uzayda "gizemli ev" bulundu! Çin'in tespit ettiği ev incelenecek!
12:59 Kılıçdaroğlu miting öncesi şehit ailesini ziyarete etti
12:54 TFF'de Nihat Özdemir dönemi sonuna mı geliniyor? Yakında kopacak kıyametin sinyalini Burak Elmas verdi
12:52 Özcan Deniz-Feyza Aktan davası: Feyza, Özcan'la kavga edince kendi kendini yaralıyordu
12:42 Emsal olacak! Zengin kadına nafaka yolu açıldı!
12:33 Casusluk soruşturmasında sıra gazetecilere geliyor! Fon alan gazeteciler mercek altında!
Hindistan'da tek gözlü keçi doğdu! Mucize olarak görülüyor Hindistan'da tek gözlü keçi doğdu! Mucize olarak görülüyor         
13:32
İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı İznik'teki Aziz Neophytos bazilikası kuraklık nedeniyle su yüzeyine çıktı         
13:22
Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni... Haluk Bilginer, Cübbeli Ahmet Hoca'nın sözlerinden şarkı yaptı: Öp beni, yut beni, yala beni, şap beni, şup beni...         
13:20
Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi! Böyle soğuk görülmedi! Ardahan'da kilitler dondu, termometreler eksi 25'i gösterdi!         
12:14
Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı! Lüks otomobil aşırı hız yaptı! Sonuç: Direğe çarptı, üç kişi yaralandı!         
09:47
Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor! Karısının Esra Erol'a çıktığını duyunca kayınpederini bıçakladı! Her yerde aranıyor!         
08:55
Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan Aşk Mantık İntikam dizisinde yeni isim: Anıl Altan         
08:52
Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan! Nusret'in Londra fiyatlarını pahalı bulan İngiliz çiftten kurnaz plan!         
17:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli gencin elini öperek karşılık verdi         
16:44
Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı! Safiye Soyman imaj değişikliğini takipçilerine sordu, en bomba yorumu Seda Sayan yaptı!         
16:19
Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı Üzeri suyla kaplı toprağı kaldıran Türk defineci, bulduğu şeyi kendisi bile anlamadı         
16:17
Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı Bu diyalog canlı yayına damga vurdu! İYİ Partili ismin sorusu AK Partili Metiner'i köşeye sıkıştırdı         
15:11
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı! Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu merakla beklenen tercihini yaptı!         
15:09
Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı Milyonlarca kişiyi şaşırtmıştı! İnsana benzeyen keçi yavrusunun sır perdesi aralandı         
15:09
Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor Didem Soydan Miami'de bikinili pozlarıyla takipçilerini mest ediyor         
14:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2021 13:39:30. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: ABD istihbaratı: "Rusya, Ukrayna'ya saldırı planlıyor" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement